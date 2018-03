KOPIĆ IZBJEGAVA EUFORIJU NAKON PETARDE CIBALIJI, BARTOLOVIĆ ŠOKIRAN: ‘Ovo nisam ni u najgorem snu mogao zamisliti’

“Pripreme za Dinamo počinju takoreći već poslije ove pressice s vama. Nije to bila jedostavna utakmica kako bi mogao pokazati konačan rezultat. Bilo je i dobrih i loših stvari i sve ćemo analizirati”, rekao je Kopić

Hajduk je na neugodnom gostovanju u Vinkovcima odigrao maestralnu utakmicu i pobijedio sa velikih 5-0. Teren nije bio lagan za igru, ali to nije omelo sjajnog Ohandzu koji je zabio dva gola i dva puta asistirao.

GOROPADNI HAJDUK RAZBIO CIBALIJU U VINKOVCIMA: Dvije golčine i dvije asistencije fantastičnog Ohandze, zabio i Caktaš

Trener Željko Kopić zadovoljan je pobjedom, ali ne želi euforiju:



“Teren jest bio travnat, ali težak, svi koji su gledali utakmicu vidjeli su da se ne može odigrati normalan dupli pas. Zbog nedostatka kvalitete Cibalia je agresivno ušla u susret, kompenzirala agresijom nedostatak kvalitete. I trebalo je vremena dok se mi nismo snašli. Čestitao bih objema ekipama što su igrale po ovako teškom terenu, to nije bilo uobičajeno. Da, baš zbog toga smo tražili zamjenu domaćinstva da se može igrati pas igra s kvalitetnim dodavanjima. No, što je utakmica išla dalje mi smo se snašli, adaptirali i zasluženo pobijedili”, rekao je Kopić pa dodao:

‘Nema prepuštanja zadovoljstvu’

“Znate kako je to, od euforije do depresije tanka je linija i ja se nikako ne bih sad prepuštao nekom zadovoljstvu. Pripreme za Dinamo počinju takoreći već poslije ove pressice s vama. Nije to bila jedostavna utakmica kako bi mogao pokazati konačan rezultat. Bilo je i dobrih i loših stvari i sve ćemo analizirati”, prenosi Slobodna Dalmacija.

90+3 Kraj susreta u Vinkovcima. Hajdukovci su slavili 5:0 protiv domaćina Cibalije i u idućem kolu putuju u Maksimir gdje će se igrati najveći derbi hrvatskog sporta. #CibHaj pic.twitter.com/jUVTUHfyVA — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 11, 2018

S druge strane, trener Cibalije Mladen Bartolović ovakva rezultat nije očekivao ni u najluđim snovima:

“Pred kraj prvog dijela u kojem smo, smatram, igrali dobro, primili smo gol iz prekida koji je prelomio utakmicu. Cijeli sam tjedan upozoravao na Hajdukove prekide. U nastavku nas je drugi gol, kad nismo prekršajem prekinuli akciju Hajduka, sasvim dotukao. Za nas je utakmica završila. Ovo izgleda vrlo loše za nas i nisam ni u najgorem snu mogao pomisliti da možemo ovako visoko izgubiti. Vikao sam s klupe da radimo prekršaj, da zaustavimo akciju koja je prethodila drugom pogotku, ali nisu me čuli, ni poslušali. Prva tri gola pala su iz naših grubih grešaka, a nakon toga smo psihički totalno pali. Znali smo da je Hajduk dobra ekipa, ali u prvom dijelu mi smo bili ravnopravni ako ne i bolji u samom početku”, rekao je Bartolović.

Ovo je Cibalijin najveći poraz u Vinkovcima u HNL-u, a Hajduk u idućem kolu u velikom derbiju gostuje na Maksimiru kod Dinama.