Nogometaši Juventusa učvrstili su se na trećem mjestu ljestvice talijanskog prvenstva 3-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Genoe u susretu 30. kola.

Juventus je poveo lijepim udarcem Kuluševskog (4) u samom otvaranju utakmice, a na 2-0 povisio je Morata (22) iz protunapada sredinom prvog dijela i velikog promašaja Cristiana Ronalda koji je s tri metra pogodio vratnicu. Nadu u pozitivan rezultat Genoi početkom nastavka vratio je Scamacca (49), no McKennie (70) nakon izbjegnutog zaleđa pogodio za konačnih 3-1.

Cristiano Ronaldo didn't seem too happy after Juve-Genoa and threw his shirt away after the final whistle.

