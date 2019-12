Hrvatski veznjak iskoristio je priliku i riješio pitanje koje ga muči mjesecima

Borussia Dortmund, Atletico Madrid i Mallorca. Utakmice protiv tih triju klubova vjerojatno su se pokazala prekretnicom u karijeri Ivana Rakitića. Vatreni je cijelu sezonu bio u nemilosti kluba i trenera, a onda ga je Ernesto Valverde odlučio baciti u vatru. Audiciju je savršeno odradio i uvjerio je sve da može još mnogo toga pružiti u Barceloni. Katalonski Mundo Deportivo, list blizak španjolskom prvaku, uvjeren je da je došlo do velikog preokreta i da je Rakitić uvjerio sve da mu je mjesto na Camp Nouu.

Promijenili mišljenje

“Nakon tih triju utakmica u klubu su promijenili mišljenje o njemu. Situacija je takva da više nije na prodaju. Barcelona je Rakitića gurnula u drugi plan, ali se vratio i u klubu su shvatili da bi prodaja Hrvata bila pogreška”, tvrdi Mundo Deportivo.

⚠️ Giro radical en la situación del medio croata: desde el club ahora se prefiere que no salga en enerohttps://t.co/d0E7KptOqk por @ffpolo y @MigRico — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 10, 2019

Hrvatski reprezentativac pet je godina bio neizostavan dio udarnog sastava, da bi dolaskom Frenkieja de Jonga došlo do promjene. Uz to, Valverde je odlučio Arthura staviti ispred njega, no pad u formi je učinio svoje, a priliku je iskoristio Rakitić.

Veznjak je ljetos bio na korak do transfera u Juventus. Barcelona je tada skupljala novac za Neymara, ali su oba posla propala. Sportski direktor Eric Abidal nedavno je javno izjavio da je rekao Rakitiću da klub ne računa na njega i da može potražiti novi. Od tada su se svari radikalno promijenile u korist veznjaka i, kako stvari stoje, ostvarit će se želja o nastavku karijere u Barceloni.