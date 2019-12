KONAČNO JE GOTOVA SAPUNICA S NJEGOVIM ODLASKOM IZ JUVENTUSA: Mario Mandžukić potpisao za novi klub

Nakon silnih priča o transferu u Manchester United, Borussiju Dortmund i još pokoji klub “lige petice”, Mandžukić je otišao u Katar

Hrvatski napadač Mario Mandžukić potpisao je za katarski klub Al-Duhail.

Iako su se pojavile glasine da je Mandži propao transfer u Katar, očito su to bile lažne informacije jer je službeno objavljeno da je nekadašnji as Vatrenih potpisao ugovor za svoj novi klub do ljeta 2021. godine.

Velika plaća

Prema nepotvrđenim informacijama Mandžukić bi u vodećoj momčadi katarske lige trebao zarađivati oko osam milijuna eura po sezoni, odnosno 12 milijuna za sezonu i pol, dok će Juventus na ime odštete zaraditi 5,5 milijuna eura.

Dolazi u klub koji je ustanovljen 2009. godine, u deset godina postojanja šest puta je osvojio naslov prvaka Katara i tri trofeja pobjednika kup natjecanja. U Azijskoj ligi prvaka klub je u tri navrata (2013., 2015. i 2018.) stigao do četvrtfinala Azijske lige prvaka.

Aktualni trener Al-Duhaila je 44-godišnji Portugalac Rui Faria, a od igrača koji nemaju katarsko državljanstvo u momčadi su bivši kapetan marokanske reprezentacije i Mandžukićev suigrač iz Juventusa Medhi Benatia, brazilski napadač s belgijskom putovnicom Edmilson Junior, irački središnji napadač Mohanad Ali i Tunižanin Youssef Msakni koji igra na lijevoj strani napada.

Nagađalo se da ostaje u Europi

Mandžukić je u Juventus stigao 2015. godine te tamo bio vrlo bitna karika za vrijeme Allegrija, ali je njegova uloga dolaskom novog trenera Maurizija Sarrija maksimalno degradirana tek u promatračku. Sarri ga je odavno “otkantao”, a ove sezone nije upisao niti jedan nastup. U svoje je četiri godine u Juventusu zabio 44 pogotka te se četiri puta okitio naslovom prvaka Italije.

Gotovo pola godine mučio se u Juventusu, nije igrao, nije niti trenirao sa suigračima, već su gotovo svi su zaboravili da postoji, osim eto navijača koji mu tu i tamo odaju počast nekom lijepom porukom ili transparentom.

Sada je preko noći, nakon silnih priča o transferu u Manchester United, Borussiju Dortmund i još pokoji klub “lige pet”, Mandžukić otišao u Katar.