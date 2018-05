KOMPLICIRA SE PRIVATIZACIJA DINAMA: ‘Njegove riječi dovoljno govore o odnosima unutar kluba’

U petak će dužnosnici Dinama Miroslav Rožić, Tomislav Svetina i Igor Kodžoman iznijeti stav kluba prema inicijativi djela članstva o zaustavljanju procesa preoblikovanja kluba.

“Gradska skupština Grada Zagreba protivi se preoblikovanju sportske udruge GNK Dinamo Zagreb u sportsko dioničko društvo prije no što se u udruzi provedu potpuno transparentni izbori u skladu s pozitivnim propisima”, rečenica je u prijedlogu zaključka o preoblikovanju Dinama koja u četvrtak nije dobila zeleno svjetlo na sjednici odbora za obrazovanje i sport.

Prijedlog udruge Dinamo – to smo mi dobio je odbijenicu s dva glasa za i tri suzdržana. No, to ne obeshrabruje navijače okupljene u toj udruzi jer je jedina sporna stvar kraj rečenice. Posljedica ovoga je taj da će Prijedlog zaključka biti izmijenjen prije zasjedanja Gradske skupštine 24. svibnja.

Iz Dinama – to smo mi oglasili su se ovim povodom putem priopćenja.

Odbor želi izmjenu zaključka

“Nastavno na glasanje s dva glasa ZA i tri suzdržana na zasjedanju Odbora za obrazovanje i sport Gradske skupštine Grada Zagreba s 1. točkom dnevnog reda pod nazivom Prijedlog zaključka Građanski nogometni klub “Dinamo”, a s obzirom na netočne navode kojima barataju mediji i pojedinci, obavještavamo kako je jedina posljedica ta da će isti biti izmijenjen prije zasjedanja Gradske Skupštine 24.5.

Podsjećamo, Zaključak je na poticaj Udruge ‘Dinamo to smo mi’ predložio gradski vijećnik Krešimir Kartelo, a na dnevni red stavio ga je predsjednik Skupštine Andrija Mikulić. Jedina sporna stvar danas bio je kraj rečenice i prijedlog Zaključka koji će ići na doradu prije glasanja na Skupštini 24.5., a svi navijači Dinama će o Zaključku koji ide na glasanje i daljnjim akcijama biti na vrijeme obaviješteni. Pozivamo sve zastupnike da o ovom pitanju 22.5. prije izvanredne skupštine u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba donesu zajednički zaključak koji će ići na glasanje”, stoji u priopćenju.

Optužuju Rožića

“Tri člana odbora izjasnili su se suzdržanima, a dva su bili za. Vrijedi istaknuti kako ni predstavnica stranke Milana Bandića nije odbila ovaj prijedlog. Zajednički zaključak ovog odbora je taj da se treba doraditi sporna rečenica i da predlagatelji trebaju biti svi klubovi zastupnika i slobodni zastupnici. Mi kao izvorni predlagatelji i pokretači priče oko zaustavljanja privatizacije Dinama pozvat ćemo sve predstavnike klubova zastupnika na sastanak gdje će se prilagoditi sporna rečenica. Tražit ćemo da prijedlog potpišu svi klubovi kako je i najavljeno. Osobno me iznenadila rečenica predstavnika Dinama gospodina Rožića koji je u jednom trenutku rekao da će odustati od privatizacije, ako im to naloži Gradska skupština, a nešto ranije da Skupština o tome ne može odlučiti. Mislim da to dovoljno govori o samom procesu privatizacije i odnosa unutar Dinama”, izjavio je Juraj Čošić, predsjednik udruge Dinamo to smo mi.