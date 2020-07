KOLUMBIJCI DRAKONSKI KAZNILI SVOJ NOGOMETNI SAVEZ: Prodavali su ulaznice za utakmice po puno višoj cijeni

Kolumbijske vlasti izrekle su veliku novčanu kaznu nacionalnom nogometnom savezu (FCF) i njezinom predsjedniku Ramonu Jesurnu zbog neregularne prodaje ulaznica za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2018.

U odluci koja je objavljena u utorak, Kolumbijska agencija za reguliranje poslovanja izrekla je federaciji novčanu kaznu od 4.3 milijuna dolara nakon dvogodišnje istrage.

FIFA Council member Ramon Jesurun among 17 senior Colombian FA execs fined $4.6m by domestic regulators for World Cup tickets scam . . . https://t.co/KtMxpApWZF pic.twitter.com/gSaUMqq46E

— Keir Radnedge (@KeirRadnedge) July 6, 2020