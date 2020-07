KOLINDA USKORO POSTAJE ČLANICA MOO-A: ‘Pokazala je entuzijazam prema sportu, a najviše se iskazala u Rusiji’

17. srpnja trebala bi postati članicom Međunarodnog olimpijskog odbora

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović trebala bi uskoro ući u Međunarodni olimpijski odbor. O tome je progorio predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

“Mislim da to što je gospođa Grabar-Kitarović pokazala entuzijazam prema sportu i bila je prisutna na mnogo sportskih događanja, a najviše se iskazala na Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje je kod predsjednika MOO-a došlo do uvjerenja da ona pomoći razvijanju sporta u cijelom svijetu. Pomoglo je i što je dama, a poznato je da Bach želi izjednačiti broj muškaraca i žena u odboru. Tako da vam mogu reći da će njeno uvrštavanje u MOO ubrzo biti potvrđeno Naša bivša predsjednica će biti u skupini članova koji mogu dosta utjecati na takve stvari, ali treba vidjeti kako će to izgledati”, rekao je Mateša za SK.

Upitan je i o statusu Ante Kostelića i Zlatka Dalića.

“Ante Kostelić ima status kvalitetnog trenera od ove godine. Što se tiče Dalića on ima status vrhunskog trenera, ali se odrekao plaće što je sasvim korektno od njega. Ukupno u Hrvatskoj ima 80-tak vrhunskih trenera”, poručio je.