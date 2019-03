KOLINDA POSTALA STRUČNJAK ZA NOGOMET: ‘Dubinski’ analizirala utakmicu i Daliću dala par savjeta za sljedeću

U nedjelju čekujem puno bolju utakmicu i pobjedu, zaključila je predsjednica

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bodrila je hrvatske nogometaše tijekom utakmice s Azerbajdžanom, a nakon utakmice ponudila je i analizu cijele priče.

“Bilo je OK. Do nedjelje će se oni bolje uigrati. Vjerujem da će biti bolja i dinamičnija utakmica. Vidjeli ste da smo bili dominantni, a oni su od dvije šanse iskoristili jednu. Mislim da je previše igrača bilo u zaleđu, u poleđini, na sredini terena de facto. Ja bih ih više isturila u napad. Mislim da trebamo biti agresivniji, a znate kako ja mislim: ‘No risk, no profit’. Treba nekad malo i riskirati”, rekla je predsjednica i dodala kako ide u Mađarsku.

“Naravno da idem. Očekujem puno bolju utakmicu i pobjedu”, zaključila je predsjednica.