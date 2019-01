KOLIKO JE DINAMO PLATIO NAJBOLJEG STRIJELCA HNL-A? Modri su loše prošli, ljetos su ga mogli dobiti upola jeftinije

View this post on Instagram

Najbolji strijelac jesenskog dijela HT Prve lige Komnen Andrić novi je napadač Dinama! 💪⚽️😊 Dobro nam došao! 23-godišnji napadač s 10 postignutih pogodaka u dresu NK Intera iz Zaprešića prvi je strijelac HT Prve lige ove jeseni , čime je privukao interes mnogih klubova. Da se radi o odličnom napadaču govori i podatak da je u 39 odigranih utakmica postigao 21 pogodak, a nadamo se da će sa sjajnim nastupima nastaviti i u Dinamovom dresu! 😎 www.gnkdinamo.hr // Current top scorer of HT Prva liga Komnen Andrić signed a 5-year deal with Dinamo! Welcome Komnen! 👍