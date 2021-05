KOJA FORMACIJA ĆE ONDA BITI, MOŽDA 1-1-8? Izbornik Nigerije objavio najbizarniji popis ikada, pogledajte koliko napadača je pozvao

Izbornik nogometne reprezentacije Nigerije, Nijemac, Gernot Rohr, objavio je pomalo bizaran popis igrača za nadolazeću akciju svoje momčadi.

Nijemac je, naime, objavio popis igrača za prijateljski ogled s Austrijom na kojem se našao čak 31 nogometaš, ali niti to nije toliko čudno koliko je broj napadača koji se među njima našao.

Od 31 igrača na popisu njih čak 13 igra u napadu. Na popis je stavio četiri vratara, devet braniča i samo petoricu veznih igrača.

Here we go again! Our squad list for the international friendly against @FecafootOfficie on June 4, 2021 in Austria. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/x8E0I8BT07

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) May 14, 2021