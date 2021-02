KOEMAN PODIVLJAO KAD JE ČUO ŠTO U PARIZU PRIČAJU O MESSIJU: ‘Za mene je to nepoštovanje. Takve se stvari ne govore’

Nadam se da će nam se Messi pridružiti. Velika je šansa. Moramo biti mirni i pustiti da se stvari razvijaju svojim putem. Rekao je to među ostalim Angel Di Maria u razgovoru za Canal+ kada su ga pitali misli li hoće li mu se sunarodnjak pridružiti u Parku prinčeva.

A te se riječi nisu svidjele treneru Barcelone Ronaldu Koemanu. Poslije pobjede protiv Granade oštro ih je osudio.

“Za mene je to nepoštovanje. Toliko je pogrešno govoriti takve stvari pogotovo prije našeg okršaja u Ligi prvaka. To nije pošteno. Pokazao je manjak poštovanja prema klubu govoreći o našem igraču. Puno pričaju o Messiju, a osim toga čekaju nas i utakmica protiv njih”, poručio je.

