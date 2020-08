KOEMANU SE VEĆ SPREMA OTKAZ U BARCI: To je najavio čovjek koji bi mogao postati novi predsjednik; ‘Pa samo pogledajte Messija…’

Iza nogometaša Barcelone je jako neuspješna sezona. U domaćem prvenstvu nisu uspjeli obraniti naslov prvaka, koji je osvojio njihov najveći rival Real Madrid, a u Ligi prvaka su ispali u četvrtfinalu nakon katastrofalnog poraaza od čak 8:2 od njemačkog Bayerna, koji im je bio najteži u povijesti u tom natjecanju.

Nakon tog burnog razdoblja upitno je hoće li sadašnji predsjednik Josep Maria Bartomeu ostati na toj funkciji i nakon izbora koji će se održati u ožujku sljedeće godine.

Španjolci pretpostavljaju da Bartomeu gotovo sigurno neće ostati predsjednik, a njegov najizgledniji nasljednik na toj poziciji je Victor Font, 48-godišnji španjolski biznismen.

Font je sada privukao pažnju svojim izjavama kojima se obrušio na novog tenera Barce Ronalda Koemana, koji je u klub istigao ovog tjedna.

Mogući novi predsjednik smatra da jedan drugi stručnjak treba sjediti na klupi Barce.

“Čak ako će Koman imati fenomenalnu sezonu, moje mišljenje će ostati isto – dat ću mu otkaz. Sve vas upozoravam, Koeman neće biti trener Barcelone u sezoni 2021./22. Čovjek koji razumije sve u klubu i zna kako stvari trebaju funkcionirati se zove Xavi Hernandez. O novom treneru odlučuje odbor direktora, ali u ovom slučaju se već zna kakva je odluka. Pa samo pogledajte Lea Messija – on je razočaran i lud od kaosa koji vlada u klubu pa ja kežem sljedeće; Messija će 2021. trenirati Xavi”, najavio je Font.

🗣️ — Victor Font: "Even if Koeman has an amazing campaign with Barcelona, I won't change my plans. If I become the president, Koeman will never be the manager." pic.twitter.com/rzSAzFbz4Y

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 18, 2020