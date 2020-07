KLUPSKA LEGENDA ŽESTOKO NAPALA IGRAČE BARCELONE: Slavni Brazilac misli da glavni problem nije u treneru; ‘Messi ne može sve sam…’

Barcelona je u nastavku sezone nakon pandemije uzrokovane koronavirusom kiksala i ispustila prednost ispred Real Madrida

Nogometaši slavnog španjolskog prvoligaša Barcelone ovu su sezonu završili s 82 boda i na drugom mjestu, a naslov je osvojio njihov najveći rival Real Madrid koji nije griješio u utakmicama nakon pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, dok je Barca nekoliko puta kiksala i prosula izglede u borbi za titulu.

Nakon što je Real potvrdio naslov prvaka sve se više priča o nezadovoljstvu zvijezda njihovim trenerom Quiqueom Setienom. Strateg Barce opasno “visi” i jedino bi ga mogao spasiti trofej Lige prvaka.

‘I on je samo čovjek’

Svoje mišljenje o situaciji u Barceloni ponudio je i legendarni bivši igrač, Brazilac Dani Alves, koji nije svu krivnju svalio na trenera, već je rekao da neki igrači jednaostavno nisu dovoljno kvalitetni da bi mogli na pravi način pratiti najveću zvijezdu kluba i jednog od najboljih igrača na svijetu Lionela Messija.

“Messi je rođeni pobjednik i to se vidi po načinu na koji on igra za Barcelonu. On zna kako se osvajaju naslovi i želi to nastaviti raditi, no potrebna mu je prava podrška. U Barceloni on je glavni, ali trebaju mu drugi igrači oko njega. Trenutno to izgleda kao da Messi sve radi sam, ali i on je samo čovjek”, rekao je Alves za Radio Catalunyu.

Član slavne ekipe

Alves je 37-godišnji brazilski nogometaš koji iza sebe ima veliku karijeru. Ostao je najzapamćeniji po razdoblju u Barceloni u kojoj je bio član fenomenalne momčadi koju je vodio Pep Guardiola, a još je u Europi igrao i za Sevillu, Juventus i Paris Saint Germain.

Trenutno je član brazilskog Sao Paola.