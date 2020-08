KLUPSKA IKONA RAZOČARALA NAVIJAČE BARCELONE: Ipak se neće sada vratiti u voljeni klub, ali rekao je i dobru vijest

Pozvao je predsjednika Josepa Mariju Bartomeua da što prije produži ugovor s kapetanom momčadi Lionelom Messijem

Legendarni veznjak španjolskog nogometnog velikana Barcelone Xavi Hernandez u razgovoru za magazin “Icon” izjavio je kako su ga ovoga siječnja iz kluba zvali da preuzme vođenje prve momčadi nakon otkaza Ernestu Valverdeu, no on je to odbio zbog “institucionalnih problema”.

“Trenutačno se podigla velika buka oko kluba, postoji veliki broj problema nevezanih za travnjak i stoga smatram kako nije pravo vrijeme za povratak u klub. U siječnju sam rekao klupskom vodstvu kako nije pravo vrijeme da preuzem momčad i nakon toga mi se više nisu javljali”, izjavio je Xavi koji trenutačno radi kao trener katarskog Al Sadda.

Ugovor za Messija

“Sretan sam što i dalje stječem iskustvo, a naravno kako bih želio jednoga dana biti trener Barce”, dodao je Xavi koji je pozvao predsjednika Josepa Mariju Bartomeua da što prije produži ugovor s kapetanom momčadi Lionelom Messijem koji istječe za godinu dana.

“Messi je zaslužio novi ugovor, on bi trebao imati klauzulu o automatskom produženju. Messi treba Barcu, a Barca treba Messija. Klub bi ga morao usrećiti je rsretni Messi donosi više trofeja. Još uvijek na na vrhunskoj razini kako fizički, tako i taktički i tehnički”, zaključio je Xavi.