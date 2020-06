SRPSKI NOGOMETAŠ DOBIO OTKAZ ZBOG RASISTIČKOG ISPADA NJEGOVE SUPRUGE: Pozvala je na nasilje prema prosvjednicima u SAD-u

Član američke profesionalne nogometne lige MLS LA Galaxy raskinuo je u petak ugovor sa srpskim veznjakom Aleksandrom Kataijem, a razlog je “niz rasističkih i nasilničkih objava njegove supruge putem društvenih mreža”.

Tea Katai je na svom Instagram profilu objavila poruku u kojoj prosvjednike pokreta “Crni životi vrijede” nazvala “odvratnom stokom” te pozvala na nasilan obračun s njima. Ta je poruka kasnije izbrisana, ali klub iz Los Angelesa je reagirao raskidom ugovora s njezinim suprugom iako se on ispričao zbog tih poruka.

“Snažno osuđujemo poruke Tee Katai i stoga smo odlučili sporazumno raskinuti ugovor s Aleksandrom Kataijem. LA Galaxy poštuje obojene zajednice, posebice crnu zajednicu, u prosvjedima kojima se bore protiv sustavnog rasizma, društvene nejednakosti, netrepeljivosti i nasilja”, objavio je klub.

LA Galaxy part ways with midfielder Aleksandar Katai after his wife, Tea, made posts on Instagram saying that authorities should kill protesters and describing them as "disgusting cattle" pic.twitter.com/x2CS8PVgu3

— B/R Football (@brfootball) June 5, 2020