KLUB NA ORIGINALAN NAČIN KAZNIO IGRAČE: Ispali su iz Kupa pa ih nisu htjeli voziti autobusom, morali suu pješačiti više kilometara do svoje baze

Nogometaši portugalskog trećeligaša Lusitania iz Lourose morali su nakon utakmice pješačiti više kilometara do svoje baze nakon što im je uprava kluba uskratila autobus zbog poraza u Kupu.

Lusitania Lourosa je u 1. kolu izgubila 0-1 od lokalnog suparnika Sao Joao de Ver, a cijela ekipa je, uvidjevši da nema autobusa s kojim su došli na utakmicu, morala pješačiti do svoje trening baze.

The first round of Taça de Portugal kicked off today and after suffering a 1-0 defeat at the hands of SC S. João Ver, Lusitânia de Lourosa’s president made the players walk home from the match.

