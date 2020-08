ZVIJEZDA UFC-a ŠOKIRALA MMA SVIJET I PREŠLA U BELLATOR: Stvara se paklena divizija u drugoj po jačini organizaciji slobodne borbe

Amerikanac Corey Anderson, dosadašnji Top 5 borac UFC-ove ljestvice poluteškaša (točnije, nalazi se na 4 mjestu), novi je član Bellatora. Ovo je prilično iznenađenje za sve fanove UFC-a, kao i za samu elitnu promociju.

Corey Anderson has signed with Bellator.

Anderson, who was not a free agent, recently asked for his release from the promotion and was granted it, according to sources. He still had multiple fights left on his deal, sources say. Shortly thereafter, he signed with Bellator.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 7, 2020