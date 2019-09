ŽELJKO MAVROVIĆ ZA NET.HR O TEŠKIM PIJETRAJEVIM OPTUŽBAMA: ‘On je frustriran. Izgovorio je niz neistina, kao i suludih izjava’

Reakcija Željka Mavrovića za Net.hr i RTL

Nakon što je Leonard Pijetraj, cijenjeni boksački trener i aktualni izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, u utorak na presici u Zagrebu teškim riječima počastio Filipa Hrgovića, njegova oca, isto kao i proslavljenog bivšeg hrvatskog boksača Željka Mavrovića, ovom posljednje spomenutom, a vjerojatno i Hrgi, mobitel se užario…

HR BOKS NE PAMTI OVAKAV CIRKUS, KAO NI TEŠKE RIJEČI IZREČENE NA PRESICI: ‘Sve što sam rekao je istina, koliko god to nekome smetalo’

Nije se dugo čekalo na Mavrovićevu reakciju

Nije se dugo čekalo na reakciju Željka Mavrovića. Samo za portal Net.hr i RTL odlučio je prokomentirati Pijetrajeve riječi, kao i čitav slučaj oko uvjetovanja našem najboljem boksaču Hrgoviću da mora sudjelovati u kvalifikacijama za OI ako misli biti dio reprezentacije u Tokiju na OI sljedećeg ljeta, odnosno smatra kako bi morao ukrstiti rukavice s Markom Milunom, amaterskim superteškašem koji je, prema Pijetrajevim riječima, “u posljednjih dvije i pol godine ostvario nevjerojatne rezultate i koji je najbolji amaterski boksač u Hrvatskoj”…

‘Čuo sam samo neke riječi, rečenice, koje me mogu zaboljeti’

“Nisam s nekom velikom pozornošću pratio presicu izbornika Pijetraja, čuo sam samo neke riječi, rečenice koje me mogu zaboljeti. Međutim, prije svega Leonard Pijetraj je jedan vrijedan čovjek koji je 30 godina u boksu i njegova najveća kvaliteta je ta što je sa svojim boksačima provodio puno vremena, davao čitavog sebe u taj sport. Stoga mi je žao što iz njegovih usta izlaze ovakve riječi kojima se obraća, ne samo meni, nego i nekolicini drugih vrhunskih sportaša, trenera, ljudi koji se bave boksom u Hrvatskoj.

Iskreno vjerujem da to nema smisla i da to ne može donijeti dobro niti njemu kao izborniku, niti njegovim boksačima, niti klubu. Vjerujem da čovjek koji radi jedan takav odgovoran posao mora imati staloženosti i strpljenja, kao i razumijevanja za druge ljude, druge sportaše i ponašat se kao čovjek koji treba posjedovati neka pravila ponašanja”, počeo je svoju priču Željko Mavrović i nastavio:

‘Leonard je frustriran, nezadovoljan i ljut’

“Leonard Pijetraj stvarao je dobre boksače, i danas ima dobre boksače i vjerujem da će njegovi boksači i dalje biti uspješni. Ovo sve što se danas događa je iz jednostavnog razloga: Leonard je frustriran, nezadovoljan i ljut što njegov boksač, teškaš, ne dobiva prioritet prilikom nominacije za odlazak na OI.

Hrgović je u ovom trenutku renomirani boksač koji je među 10 najboljih teškaša svijeta. Njegova mogućnost da ode u Tokio na OI i da se na turniru pojavi kao veliki favorit je velika prilika za promociju Hrvatske. Marko Milun, s druge strane, kojeg Pijetraj navodi i dovodi kao mogućnost je samo u zadnjih godinu dana izgubio tri meča tehničkim nokautom.

Za njega je izuzetno, zahtjevno i opasno u ovom trenutku biti u ozbiljnim sparinzima i mečevima. Posljednji tehnički nokaut doživio je samo prije nekoliko dana, tim više me čudo jedna takva njihova hrabrost da iziđu pred ljude, novinare, boksačku publiku, oni koji su taj meč na amaterskom SP-u, kad su trebali potvrditi svoju kvalitetu, već u osmini finala izgubili tehničkim nokautom, prekidom u 1 rundi.

‘To nismo zaslužili od Leonarda’

Žao mi je što Leonard jednim ovakvim istupom pokazuje frustraciju ogromnu količinu ljutnje i frustracije, koja se ne uklapa s njegovim mjestom izbornika. Jer, ponavljam, time neće donijeti dobro nikome, a još više boksačima, dobrim boksačima koje ima u svom klubu.

On kako je danas prozvao eminentne ljude u hrvatskom boksu, ljude koji su zadužili Hrvatsku svojim sportskim rezultatima, a smatram se jednim od njih, ti ljudi to nisu zaslužili. Leonard je negdje zaboravio povući svoju ručnu kočnicu. Vjerujem da će kroz dan, dva, tri, kad malo ohladi glavu, uvidjeti da je pogriješio”.

Koji je stav Željka Mavrovića kao direktora reprezentacije Hrvatske, za kojeg Pijetraj tvrdi “kako nema baš neke rezultate u boksu kao profesionalac, koji baš i nije dobar sukomentator borbi na RTL-u i koji se uhljebio na funkciji”, kako je to sam rekao, oko toga što je Pijetraj izazvao Hrgovića da se bori za OI s njegovim boksačem Milunom, je li takvo što realno uopće?

‘Bilo bi zanimljivo vidjeti gdje je Hrgović u odnosu na Miluna’

“Iskreno, bilo bi mi zadovoljstvo prisustvovati jednom takvom sparingu. Bilo bi zanimljivo vidjeti gdje je Hrgović u odnosu na Miluna. No, vjerujem da Milun nije spreman za takvo što i mislim da se to neće dogoditi”.

Upitali smo Mavrovića misli li da iza tih riječi stoje i razmirice koje su Pijetraj i Hrgović imali, jer dobar dio javnosti navedeni slučaj gleda i kroz prizmu njihovog ne baš dobrog i lijepog rastanka prije nekih tri godine?

“Leonard sa nekoliko svojih dobrih boksača, koje je doveo do jedne razine, nije uspio realizirati onaj dio vrhunskog boksa kroz njih, odnosno kroz zajedništvo. Filip Hrgović je otišao najdalje i vjerujem da je Leonard izuzetno razočaran i da iz te njegove frustracije i ljutnje i kreće cijela ova priča.

‘Milun nije spreman za Hrgovića i samim time mi nemamo situaciju’

Međutim, mi, kao i Leonard i Hrgović, pa ni ja, ne možemo staviti sebe ispred interesa reprezentacije, ispred interesa nacije. Hrga je za OI favorit.

Osvojiti zlato na OI za Hrgovića danas je rezultat koji bi mu pomogao ida mu krila. Da li će to on učiniti, da li će nastupiti na OI, hoće li mu navedeno dati njegovi promotori, to su sve pitanja na koja vam ja ovog trenutka ne mogu dati odgovor. Milun nije spreman za Hrgovića i samim time mi nemamo situacij”.

I za kraj autor ovog teksta upitao je Mavrovića kako komentira Pijetrajevu izjavu da je svojedobno platio 20.000 dolara za borbu za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji protiv Lennoxa Lewisa?

‘Ja sam svoje pokazao u ringu i ponosan sam na sve ostvareno’

“Niz neistina, niz suludih izjava, nešto što je van svake pameti izgovorene su na toj presici. Upravo navedeno je jedna od tih suludih izjava. Ja sam svoje znanje, svoje boksačko umijeće, pokaza u tom meču na način da sam umalo i pobijedio. To je bila moja kruna karijere. Boksao sam na desetke drugih mečeva, velikih borbi, sedam puta sam boksao za naslov prvaka Europe i u svima sam slavio. Nemam se potrebe posebno dokazivati. Ja sam svoje pokazao u ringu i ponosan sam na sve ostvareno. Lijepo kad te se ljudi sijećaju i nakon svih tih godina”.