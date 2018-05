ŽELJKO MAVROVIĆ ZA NET.HR O ‘BITKI ZA BRITANIJU’: ‘Haye je protiv Bellewa bio nemoćan i nepripremljen’

Željko Mavrović za Net.hr prokomentirao je borbu Tonyja Bellewa i Davida Hayea

Trideset i petogodišnji liverpoolski boksač Tony Bellew protekle je subote u o2 Areni u Londonu pobijedio bivšeg WBA svjetskog teškaškog prvaka iz 2009. godine Davida Hayea prekidom u 5. rundi, i tako slavio i u ovom dugoočekivanom revanšu u “Bitki za Britaniju”.

This was the beginning of the end for David Haye vs. Tony Bellew in the third round. pic.twitter.com/NbGvMKVwGH — Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) May 5, 2018

Bellew je u potpunosti nadboksao Hayea koji je u meču trpio jake udarce. Tri puta je Bellew rušio Hayea prije nego je sudac prekinuo meč nakon jedne serije udaraca. Iako je izgubio, Haye je pokazao kako je srčan borac, ono što ga krasi njegovu čitavu karijeru… nije odustajao niti u trenucima kad više nije mogao stajati na nogama…



‘Oboje su podjednako bili hrabri’

“Oboje su podjednako bili hrabri. To su dva slična stila u kojem je Bellew bio za nijansu brži i za nijansu točniji. Tako da je pogađao negdje između ruku i presjecao Hayea koji je jednostavno bio nemoćan”, kazao nam je u vodu razgovora proslavljeni bivši hrvatski boksač Željko Mavrović i osvrnuo se na činjenicu da britanski sudac nije ranije prekinuo borbu, unatoč tome što je Hayeu tri puta odbrojavao…

Tony Bellew drops David Haye! Fight over. Career over. pic.twitter.com/2AJo7uAwjs — NextBritishFight (@NextUKFight) May 5, 2018

“On se svaki puta uspio pridići i pokazati da ima dovoljno svjesti i pribranosti da nastavi dalje. Prije nekih 20, 30 godina, suci su puštali i puno više. Danas se na to puno više pazi, ta bliskost medicinara i suca je učinila svoje. Međutim, Haye je bio više ljut sam na sebe nakon što ga noge i ruke više ne slušaju onako dobro, kao što je to bilo na početku meča, a na kraju i nakon tri pada, još jednom je suca prilikom prekida pogledao s puno prijekora i ljutnje zbog toga što je prekinuo borbu”, istaknuo je Željko Mavrović i osvrnuo se na glasine kako bi se Tony Bellew mogao povući iz profesionalnog boksa. Bila bi to šteta zato što se radi o sjajnom boksaču…

‘Drugi izlet Bellewa u tešku kategoriju’

“On je boksač lako teške kategorije, cruiserweight, danas je to nekih 91 kg. On je tu bio prvak svijeta, ovo je bio njegov drugi izlet u tešku kategoriju zbog kojeg je zaradio više novaca, nego da je osvojio sve titule iz svoje lakše kategorije. Hoće li on otići u mirovinu? Novca definitivno ima, slave još više, ovog trenutka da li ima izazova u njemu, to je teško predvidjeti. Odmah nakon pobjede, ono što ti prvo pada na pamet je opuštanje, druženje s dragim ljudima, nadoknađivanje propuštenih prilika koje su se dogodile zadnjih mjeseci treninga u onom rigoroznom režimu… a onog momenta kad napuni baterije, kad se napuni snagom, energijom, za nevjerovati ali boksači nakon težih mečeva, nakon osvajanja većih titula, ponovno se vraćaju natrag u ring”, govori nam Mavrović.

This was Tony Bellew putting David Haye down for the third and final time in the 5th. pic.twitter.com/VVYEWE74vD — Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) May 5, 2018

‘Haye je odboksao svoje velike mečeve’

Bellew je na presici priznao kako je Hayea nakon borbe u ringu molio da se ostavi boksa, da ode u zasluženu mirovinu. Je li došlo vrijeme da se 37-godišnji Haye oprosti od boksa?

“Godine nemaju veze, Haye ima 37., Kličko je boksao svoj najbolji meč u karijeri sa Joshuom u 42. Tako da godine tu ne igraju ulogu. Pitanje je motivacije. Haye je odboksao svoje velike mečeve, on ne vidi nekakav prospiritet, on ne vidi onu krajnju točku koja ga toliko motivira da bi, čak i za ovaj meč, bio podosta nepripremljen. Komentirao sam to na televiziji, već nakon prve rundu, u kojoj nije bilo neke pretjerane dinamike, Haye se vratio u svoj kut uzdihan i čitavu minutu odmora je duboko i teško disao. Kad se pogledalo Tonyjev kut, moglo se vidjeti da je bio potpuno miran, s plitkim udisajima, spreman na iduću rundu kao da se ništa u prvoj nije dogodilo. Haye definitivno ima životnih izazova koji su mu važniji i zbog kojih ga boks ne okupira do te mjere da bi dao onaj obol tom sportu koji on od tebe traži da bi bio dobar u ringu”, zaključio je Željko Mavrović.