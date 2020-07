‘ŽELIM PRODRMATI SVJETSKI BOKS’: ‘Divljak’ kojeg se elitni teškaši boje samo za Net.hr o brutalnim sparinzima s Whiteom, odrastanju na ulici i Hrgoviću

Razgovarali smo s elitnim hrvatskim teškašem Alenom Babićem

Za sebe će kazati kako ga je ulica učinila osobom i boksačem kakav je sad. S britanskom boksačkom zvijezdom Dillyanom Whiteom (27-1-0), između ostalog, i zbog toga je kliknuo na prvu.

Zadivio Dilliana Whitea prošle godine

Između takvih likova nema foliranja i glumatanja. Oni su svoji, takvi kakvi jesu, pa svidjelo se to kome ili ne. Elitni hrvatski teškaš Alen Babić (3-0, tri prekida) zadivio je Dilliana Whitea još prošle godine na jednom od svojih prvih međusobnih sparinga. Impresioniran nasilnim agresivnim stilom i mentalitetom hrvatskog boksača Whyte mu je dao nadimak “Savage” (Divljak) te ga je najavio kao veliku nadu teške kategorije.

Kazao je White za Babića kako je boksač koji ne zna napraviti korak unazad, kako ide samo ide naprijed, te da je totalni luđak u ringu.

“Pozorno ga pratite, riječ je o velikom talentu”, kazao je Dillian White prije godinu dana, ugledni boksač koji sada vodi Babićevu karijeru, odnosno dio je njegovog tima The Savage.

Trenutno se obojica nalaze u portugalskom gradu Farou. Babić je dio kampa White – Povetkin i glavni sparing partner trenutno šestom teškašu svijeta prema BoxRecu.

Dillian White i bivši svjetski prvak Aleksander Povetkin ukrstit će rukavice 22. kolovoza na velikom boksačkom eventu u Brentwoodu na kojem će, prema najavama, nastupiti i The Savage. Meč Whitea i Povetkina bit će za privremeni teškaški naslov po WBC verziji koji brani upravo White…

‘Dillian White je sjajan tip. Odmah smo kliknuli. Imamo sličnu priču’

Javio nam se Alen Babić u utorak poslijepodne iz Portugala kako bi dojmove podijelio samo za Net.hr.

“Tu sam u Farou na Atlantskom oceanu, u kampu White – Povetkin. Faro je baš lijep, fini gradić, turistički. Koronavirus je ovdje baš dosta jak, ali da vam budem iskren, to niti ne primjećujem. No, vidim maske svuda oko sebe. Ljudi su dosta u strahu od pandemije COVIDA-19, ovdje je jača sezona korone, jača pandemija”, kazao nam je u uvodu razgovora Alen Babić.

NET.HR: Dillian White vas jako hvali. Upravo vam je i on dao nadimak The Savage. Odmah ste kliknuli, na prvu rekli bi smo…

BABIĆ: Dillian White je sjajan tip. Odmah smo se našli. Imamo sličnu priču, samo što on ima još ekstremniju priču od mene. On je dobio dijete s 13 godina, završio je u zatvoru i to sve, ali oboje smo s ulice. On je, kao i ja, bio redar puno godina. Baš smo si kliknuli. Zato smo se odmah tako našli. Pričamo istim uličnim jezikom. Nema tu neke glume, kao ni glumljenja neke finoće… On je skroz na mjestu, iako je milijunaš, prava boksačka megazvijezda u Velikoj Britaniji. S njim nema nikakvih problema, sve svoje obveze napravi. Maksimalno je pristupačan tip.

NET.HR: Kako je to sparirati s Dillianom Whiteom? On je oduševljen s vama, a to se vidi i kroz to što sve više i više rundi dobivate u sparingu s njim. Upravo je to dokaz da nešto vrijedite. Jer, u sparingu, kao i u meču, ako ne iskoristiš svoju priliku, nećeš ju više dobiti.

BABIĆ: Da, tako je i u sparingu i u meču. Znači, sparinzi su jako komplicirana stvar. To nije samo ući u ring i odraditi, potući se. Ima puno vrhunskih boksača koji mogu s njim ući u ring i odsparirati, ali ako to ne bude dobro, loša energija, neadekvatno, ako mu ne odgovara po stilu njegovog suparnika, jednostavno više neće sparirati s vama. Morate paziti na taj psihološki dio. Morate paziti na to što njemu treba. Meni je uvijek u glavi Povetkin, u biti ja njega glumim. Meni je cilj kako da Dillianu pomognem za meč protiv Povetkina. Sparing nije samo ući u ring i raditi ono što najbolje znaš. Možda ja radim distancu, a Povetkin radi više fighting, otvoreni boks s puno razmjene udaraca. Naravno da mu to onda neće odgovarati. Sparing partner sam već duže vrijeme, imam to u malom prstu. Morate osjetiti što mu treba, kad mu treba, malo ući unutra, nekad i primiti neki udarac na blok… Ne samo ići na sigurno. Dođu neki dečki ovdje i idu na sigurno. Mislim, svi mogu sparirati, nije to sad neka filozofija, nije to sad ne znam koliko strašno. Je, strašno je, ali svaki malo bolji boksač može sparirati. Samo kako, e to je bitno. I to se upravo vidi kroz te runde, koliko dobivaš rundi u sparingu.

NET.HR: Kako na dnevnoj bazi izgleda jedan ovakav kamp, koliko sparirate s njim ovih dana?

BABIĆ: Ovako, tu smo svi u kampu. To je u biti malo luksuznije mjesto koje ima bungalove, ajmo reći luksuznije bungalove. Imamo dvoranu, terene za trčanje, ma svega. Ništa ovdje ne nedostaje. Uvjeti su vrhunski. Ujutro u 9 nam je prvi trening, tada se radi snaga. Radim svoje, ono što se ja i moj trener Leonard Pijetraj dogovorimo. On nije tu samnom, ali smo na liniji non stop. Imam tri sparinga tjedno. Ponedjeljak, srijeda i petak. I sad na ta tri sparinga moram biti spreman sparirati s njim. A ovo sve ostalo je više na vama, da li ćete vi trenirati s njima ili nećete. To sami birate. Naravno da ako vam je stalo, ako želite biti u što boljoj formi za sparing, onda ćete raditi na sebi. Boks ne trpi aljkavost, sve se vidi na licu mjesta. Znači, on mene plaća za ta tri sparinga tjedno. I koliko kod u njima želi rundi, normalno.

‘S Whiteom spariram do kraja’

NET.HR: I kako sparinzi s Whiteom izgledaju, na koliko rundi radite?

BABIĆ: Au, ma to su full sparinzi, do kraja. Nema tu postotaka, na 70, 80%. Ide se do kraja. Evo, u ponedjeljak prošlog tjedna, znači prije osam dana, radio sam s njim osam rundi, u srijedu šest rundi i u petak osam rundi. I jučer smo sparirali pet rundi. Došao sam do tog nekog statusa glavnog sparing partnera Dilliana Whitea, tako da većinu posla odradi samnom. Onda ima još dvojicu sa strane koji uđu po rundu ili dvije. Udara se tu skroz, nema tu opreza, ne pazim ja s njim. Znate, ako pazite nećete dobro proći. Morate ići na sto posto. Jedino tako mogu sačuvati i sebe i njega, ako idem baš 100 &. Ako nešto radiš na pola, sa 60 % snage, tu dolazi do problema. Možete si istegnuti mišiće, puknuti tetive, svašta nešto. Najsigurnije je ići na najjače.

NET.HR: Trenutno najjači i najpoznatiji svjetski boksački promotor Eddie Hearn vas jako hvali. U jednom od svojih posljednjih izjava kazao je kako vas čeka meč koji će označiti veliki iskorak u vašoj karijeri, i kako trenutno razmišlja o nekoliko mogućih protivnika. Govori kako ste dobar borac koji je spreman za borbu s bilo kime, te kako je Dillian spreman da vas stavi u meč protiv bilo koga. Trebali bi ste se boriti upravo u Brentwoodu 22. kolovoza, na jednoj od uvodnih borbi glavnom meču večeri White – Povetkin? Čak se spominje da će ova godina biti prekretnica za vašu karijeru…

BABIĆ: Tako je. Sve je to plod stava našeg tima, znači Leonarda Pijetraja, mene i Dilliana Whitea. Imamo čitav tim Savage i govorim od prvog dana da ne biramo protivnike. Jako je malo boksača danas koji govore poput mene, koji tako misle. Otvoren sam za svaku borbu, protiv bilo koga. I zato smo već nakon tri meča došli i do Eddiea Hearna. On dobro zna tko sam, zna kako se borim i zna kako sam spreman uvijek ući u ring s bilo kim. Rekao sam i njemu osobno, kad god bude neki jaki meč, ako slučajno dođe do kakve ozljede, stalno se ozljede u boksu događaju, ja ću uletjeti s bilo kim. Treniram od 0 do 24 svaki dan u godini, tako da… Dao sam im se na raspolaganje, i to oni cijene. To i Eddie Hearn jako cijeni. Znate, danas vam je boks postao business. Svi nešto gledaju gdje će, s kim će, kako će. Računaju. Dosta su proračunata mišljenja. Tko mu je bolji, tko nije… Ja i moj ti nismo proračunati, ne važemo s kim. Mi smo sigurni da mogu s bilo kim ući u ring, takva nam je filozofija. Totalno sam otvoren. Njemu je opet dobro kad ima teškaša koji se uvijek spreman boriti. Dosta mečeva zna biti otkazano i to nije dobro, a on to ne voli. Već sam dva puta bio pozvan da uletim na jake boksačke mečeve. Čak je i jedan bio za englesku titulu protiv Simona Vallilyja. To je boksač koji je izuzetno opasan, ima skor 16-1. Kao amater, bio je član elitne skupine Engleske, kao i odličja Velike Britanije, a osvojio je zlato na Commonwealth Games-u 2010. godine u Delhiju. Odmah sam rekao idem, super, prihvatit ću borbu, nema problema. Na kraju on nije prihvatio meč. No, taj naš pristup, način nas je doveo do toga da tako priča o nama. Pokrenuli smo nešto što se više ne može zaustaviti. Želimo prodrmati svjetski boks.

NET.HR: I britanski boksač Tom Little doslovno je pobjegao od vas…

BABIĆ: Da, on je baš pobjegao. Dillian White je njega pikirao još prije. Trebao sam već s njim ući u ring, dok nije došla koronavirus. Tako reći, imao sam praktički dogovoren meč s njim, ali on ni tada nije pristao. I sad kad je došlo do toga da se borim, njega su prvog zvali. Eddie Hearn ga je prvog zvao. Dillian White je rekao Eddieu Hearnu Hearn je zvao Littlea i onda je Tom izbacio video na You Tubeu kako je mu je dosta da se tuče sa zvijerima. Baš je tako rekao. Tako da mi je odmah podignuo cijenu. Čak je kazao kako neće s tim olimpijcima u ring, iako ja nisam olimpijac. Ali hvala mu na tome, napravio mi je dobru reklamu.

NET.HR: Zna li se okvirno s kim bi mogli se boriti 22. kolovoza?

BABIĆ: Ima par imena, kruže neka imena, ali ništa to još nije sigurno. Čuo sam nešto, iako moram naglasiti kako to nije provjereno, ali da je u igri Nick Webb (16-2-0), On je jako dobro rangiran boksač u Engleskoj. Izgleda veliko, impozantno. Njega bi volio. Mislim da je on sljedeći u redu za mene. Koliko sam ja shvatio.

‘Pobornik sam old school boksa’

NET.HR: Čitavo vrijeme ističete kako ste pobornik old school boksa. Kakav je to boks, možete li nam malo preciznije pojasniti?

BABIĆ: To sam ja bio napisao jedan status na Facebooku. Nekad su boksači imali po 20-30, pa čak i po 40 mečeva u dvije godine. U dvanaest mjeseci po 20-30 borbi. To je pravi old school boks. Prije je više boksača dobivalo priliku. Danas imate tri – četiri boksača i stalno ih se vrti, stalno oni boksaju. Pulev je dobar, sve je to super, ali njegov prime je prošao prije 15 godina. I sad on uzima mjesto svim tim mladim nadama koji obećavaju, koji dolaze. Jednostavno, teško je danas dobiti meč. Razumijete me što pričam. ja sam osobno zatražio od Eddiea Hearna da mi da meč svaki tjedan. Da napravimo nešto drugačije. Živim za boks, sve sam uložio u ovaj sport. Želim se boriti, želim nastupiti. To svoje znanje koje imam, koje smo ja i ekipa iz BK Leonardo napravili, želim to demonstrirati boksačkom svijetu. Želim da nešto drugačije napravimo. Ne želim se boksati dva puta godišnje. To mi je užas, to mi je katastrofa. Premalo mečeva.

NET.HR: Koliko je koronavirus utjecala na vašu karijeru?

BABIĆ: Puno. Trebao sam do danas imati osam mečeva, a ima ih tri. Znači, kratak sam za pet mečeva, ozbiljnih mečeva. Krenuo sam tim putem boksati stalno, Dillian je na mojoj strani. Isto razmišljamo. Svaki dan govori Hearnu o meni, stalno je u procesu pronalaska protivnika, svakog dana mi traži neki meč. Ili u Italiji, ili u Španjolskoj. Trebao sam boksati u Crnoj Gori. Baš ih intenzivno tražim, ali evo, skinuli su mi pet mečeva zbog koronavirusa. A možda i više.

NET.HR: Od ovih svjetskih uglednih imena, kojeg boksača preferiraš, simpatiziraš? Osim Dilliana Whitea naravno…

BABIĆ: Uvijek imam isti odgovor na to pitanje. Gledam samo old school boks. Hajmo kazati, pratim i volim čistu enciklopediju boksa, onaj stari stil. Evo, ako moram nekog izdvojiti neka to bude Tyson Fury. No taj stil dva meča po godini jednostavno ne volim. Ne mogu to poštovati. Poštujem stare boksače. Old school boksače, tipa Joe Lewis.

NET.HR: Što vam je Eddie Hearn kazao kad ste mu rekli da poštujete old school boksače, da želite boksati više, intenzivije?

BABIĆ: Vidite, to vam je jedna zanimljiva anegdota, priča. Naime, imao sam borbu protiv Francuza Morgana Dessauxa u O2 Areni, kojeg sam pobijedio za minutu. I Hearn je bio pored ringa, sjedio je u ring sideu, pored samog ringa, borilišta. I ja sam njega pobijedio i Eddie Hearn zna da ja to stvarno njemu stalno govorim, svima, i kad me pitao, zagalamio kad bi se htio boksati, ja mu ko iz topa ispalim sutra. Bila je to subota, ajmo opet isto u nedjelju. On zna koliko želim biti aktivan, ideju, da vratim taj stari način boksa, da boksam za ljude. Da publika ima što gledati, da me mogu pratiti. A ne da me gledaju jednom i da me opet za pola godine zaborave.

‘Ulica me učinila jačim’

NET.HR: Stalno ističete tu uličnu filozofiju, odrastanje na ulici…

BABIĆ: Stvarno sam zahvalan na tome, koliko god takav način odrastanja, života, nije lagan. Imao sam dosta skromno odrastanje. I moja majka mi je usadila tu skromnost. Najviše ljubavi na svijetu mi je dala moja majka, ali najmanje svega ostalog. I sad kad vidim u kojem smjeru svijet ide, jako sam zahvalan što imam takvu glavu, takav karakter. Mislim da je skromnost najveća vrlina čovjeka koja polako izumire. Svi se nešto vozikaju u nekim skupim autima, slikaju se, a na toj ulici, preko redare, tih nekih najgorih stvari, dobiješ tu skromnost. To je ono što Hrgoviću nedostaje, što ja uvijek kažem. On se ne bi ovako ponašao da je prošao 5% toga. Ne znam baš koliko me cijeni, imao je baš jako loše neke izjave o meni. Ja to nikad za njega ne bi rekao. Uvijek sam govorio o Filipu samo najljepše što sam mogao o boksu. Što se tiče života, tu smo različiti. Što se tiče boksa, uvijek sam o njemu govorio najbolje. I onda on izbaci da sam ja običan redar, da stagniram. Pa kao stagniram ako boksam s Dillianom Whiteom. Puno je stvari kazao koje su me povrijedile, koje ću moći iskoristiti nekad. Jednom, kad mi bude trebalo.