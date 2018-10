ZBOG OVOG BI SE MOGAO ZATRESTI SVIJET UFC-A: Jedan od najvećih talenata i Miočićev sparing partner razmišlja o odlasku

Ponajveći talent UFC-a razmišlja o napuštanju organizacije

Jedan od najvećih potencijala u UFC-ovom rosteru, borac srednje kategorije Jordan Johnson, trenutno je bez ugovora te razmišljan o napuštanju UFC-a, unatoč tome što ima potencijal vrlo brzo krenuti prema svjetskom vrhu.

Jordan Johnson (10-0, 4-0 UFC) borac je koji je oduševio one pasioniranije MMA fanove. Kako svojim nastupima u LFA promociji, gdje je bio došao do naslova prvaka poluteške kategorije, tako i u UFC-u gdje je odradio četiri nastupa te u svima slavio. Prva tri bila su u poluteškoj, a posljednji u srednjoj kategoriji. Nakon tog posljednjeg istekao mu je ugovor te je trenutno u situaciji gdje ne zna kakav bi mu mogao biti novi, piše Fightsite.

“Razgovarao sam s jednim prijateljem koji radi za UFC. On mi je priznao kako je UFC zapravo jedna mašinerija i da tamo nema nikakvih emocija. Oni te uzmu i bace u svoj program, a taj program izbacuje brojke. Govori im koliko trebaju investirati te koliko tom investicijom mogu dobiti. I to je to, UFC je sav u marketingu”, ispričao je Johnson, koji vrlo često trenira u Clevelandu sa Stipom Miočićem.

EXCLUSIVE: Jordan Johnson Says "Good Chance" He Won't Be Back With The UFC With Contract Up: https://t.co/z4xFcamFVG via @YouTube — Fightful News (@FightfulOnline) October 12, 2018

Ima sve lošije mišljenje o bivšem poslodavcu

“Najbolji primjer je Derrick Lewis. On je odličan borac, pobijedio je u devet od deset posljednjih borbi, no tu imate i Stipu Miočiča koji je najbolji teškaš u povijesti. Sve što je Derrick Lewis napravio je to da je izjavio kako su mu jaja vruća i on se sada bori za svjetsku titulu prije nego Stipe. To vam je najbolji dokaz da UFC-u nije bitno tko je najbolji borac.”

Smatra kako je on sam trebao biti glasniji nakon svojih nastupa, no kaže kako je jednostavno takvog karaktera da izbjegava takve stvari. U budućnosti se misli malo bolje pozabaviti time, no još ne zna gdje će ga ona odvesti, odnosno u čijem će kavezu nastupiti svoj put dokazivanja kako je upravo on najbolji borac svijeta, prenosi Fightsite.

“Ja sam povučen tip koji sve voli držati u svom malom krugu ljudi. Čak ljudi misle da ih mrzim, jer sam većinom rezerviran, posebno ako sam ih tek upoznao. Nisam se nikada previše trudio ostaviti neki dojam u intervjuima, iako znam da u ovoj industriji nije bitno biti samo najbolji borac. U posljednje vrijeme se ipak trudim da me ljudi upoznaju i da ne budem toliko rezerviran. Zapravo, ono što je najvažnije je da sam najbolji borac u UFC-u, siguran sam u to. Ili najbolji borac koji je bio u UFC-u”, rekao je za kraj Johnson.