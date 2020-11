[FOTO, VIDEO] POBIJEDIO I ZAVRŠIO U KOMI NAKON BORBE U NAJBRUTALNIJEM SPORTU NA SVIJETU: ‘Nikad nisam želio da se to dogodi’

Borac najveće promocije u boksu bez rukavica BKFC-u (Bare Knuckle Fighting Championship), 26-godišnji Amerikanac Francesco Ricchi nalazi se u medicinski izazvanoj komi nakon zadnje borbe u Miamiju, prenose američki mediji.

Ricchi se prošlog tjedna, točnije u petak 13. studenog prije točno tjedan dana, borio protiv Noaha Cuttera i pobijedio taj meč prekidom u trećoj rundi. Tijekom borbe je primio udarac u dušnik što je uzrokovalo plućno krvarenje. Stanje se pogoršalo tijekom operacije pa su ga doktori morali staviti u induciranu komu…

Vijest da je talijanski borac u komi zatekla je i njegovog protivnika koji je poslao poruku podrške Ricchiju putem Instagrama.

“Nikad nisam želio da se ovako nešto dogodi mom protivniku. Šaljem molitve u njegovom smjeru”, istaknuo je Noah Cutter, prenosi MMA Fighting.

Ricchi je nakon borbe čak objavio zajedničku fotografiju s Cutterom kada je još bio dobro. Predsjednik Bare Knuckle Fighting Championshipa, David Feldman, dao je izjavu za MMA Fighting…

“Prvo i najvažnije su naše misli s Francescom i njegovom obitelji u ovom trenutku dok se molimo za brzi i potpuni oporavak”, rekao je Feldman i dodao:

“Ozljeda nije odvratila Francesca od pobjedničkog rezultata u petak navečer, ali komplikacije tijekom operacije u bolnici rezultirale su većim problemom za njegovo zdravlje.”

Bare Knuckle Fighting Championship je mlada borilačka organizacija boksa bez rukavica. Bare Knuckle je brutalna, krvoločna tučnjava u obliku boksa bez rukavica, samo s rukama, bez ikakvih zaštita osim bandaža na rukama, ali i tako sirov i “nepriznat sport” prema službenim borilačkim organizacijama, čini velike korake kako bi postao mainstream TV senzacija, iako se javnost pita treba li biti ovo zabranjeno? Jer, sve je kao u rimsko doba, davno kad su se ljudi doslovno borili golim rukama, gladijatori koji su uvijek bili u središtu zabave.

Arene su klicale samo najjačima, najnemilosrdnijima, poraženi su najčešće završavali mrtvi. “Bare Knuckle”, doduše, nije borba na život i smrt, ali u ovom “krvavom sportu” postoji i ta crta. Prema pisanju jednog od najčitanijih britanskih tabloida The Suna, u “Bare Knuckle-u” borci često trpe ozbiljne ozljede lica, uključujući slomljene nosove, razbijene i izbijene zube i grozne posjekotine na licu i čitavoj glavi…

Američki Insider ga je 2019. prozvao je Bare Knuckle evente “najkrvavijom predstavom u gradu”, onda kad se održavao događaj na kojem su sudjelovali Paulie Malignaggi i Artem Lobov.

