ZASTRAŠUJUĆA PRIJETNJA MCGREGORA: ‘Nokaut će biti razarajuć, od prvog zvuka zvona krećem po njegovu glavu’

‘Njega je lako udariti, previše je predvidljiv’

Vatren je bio govor Conora McGregora koji se u srijedu obratio navijačima najavljujući svoju borbu za povratak pojasa na eventu UFC 229. Aktualni prvak Habib Nurmagomedov u subotu će, uvjeren je kontroverzni Irac, pasti i to na bolan način.

“Bit će to razarajući nokaut. Njega je lako udariti, previše je predvidljiv”, započeo je McGregor uz odobravanje mnoštva kojeg je podizao svojim riječima.

Ne zanima ga suparnik

Najveća zvijezda UFC-a potom je poslala obećanje i zastrašujuću prijetnju aktualnom prvaku:

“Briga me za to što on može – za hrvanje, tehniku, za sve. Od prvog zvuka je*enog zvona krećem po njegovu glavu. Vjerujte mi na riječ.”

Ispračen je ovacijama publika koja mu očito vjeruje i očekuje njegovo ispunjenje obećanja u nadolazećoj borbi…