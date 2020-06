ZAŠTO SVI JAKI BOKSAČI TRENUTNO IZBJEGAVAJU HRGOVIĆA? Menadžer otkrio u čemu je problem i što Filip toliko čeka priliku

Njegov menadžer tvrdi kako je Filip spreman za ulazak u ring sa svima

Još uvijek nije poznato kada će točno naš najbolji boksač Filip Hrgović ponovo u ring. Meč protiv Jerryja Forresta (32) odgođen je zbog pandemije korona virusa, a ne nazire se kada bi hrvatski šampion mogao ponovo boksati.

No, zanimljivo je pitanje i zašto Hrgović koji balansira na granici ulaska u top petnaest najboljih na svijetu još uvijek nije boksao s onim svjetski poznatim i renomiranim borcima?

Njegov menadžer tvrdi kako je Filip spreman za ulazak u ring sa svima. “On je kao vrlo mlad sparirao s Davidom Hayeom. Bio je u WSB-u, bio je na Olimpijskim igrama. Ako ćemo gledati po nekom pedigreu, on je A+. Što se tiče ambicija, one također idu uz to. Uvjeren je da može savladati Joshuu, a isto tako smo uvjereni i mi. Pitanje je samo kako doći do tih borbi, no doći će i to. Moramo samo biti strpljivi i pratiti rutu koju smo si zacrtali”, rekao je Nisse Sauerland za Sky Sports.

Što mora napraviti?

No, pojasnio je i zašto ga trenutno svi izbjegavaju te što mora postići da bi ušao u ring s najjačima.

“Da meč protiv Joshue dođe sutra, uz dobre uvjete bi ga prihvatio. No, rekao sam milijun puta, zašto bi se Joshua borio protiv Filipa? Filip jednostavno mora doći u poziciji gdje više nitko neće moći pobjeći od meča protiv njega. Za razliku od velikog broja teškaša koji nemaju onu agresivnu prirodu, Filip to ima. On će već sam doći do tebe i dobiti taj meč”, veli njegov promotor.

Hrgović je trenutno 21. boksač svijeta, a jedno je vrijeme bio i na dosta višim pozicijama, no padao je jer su ostali borci u međuvremenu osvajali bodove.