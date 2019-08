ZAŠTO JE MIOČIĆ NAJBOLJI TEŠKAŠ SVIH VREMENA? Nije vrhunski boksač i hrvač, ali jedan detalj dokazuje čistu genijalnost

Miočić je ponovo prvak, ali ovaj put je uz taj naslov dobio i još jedan prefiks

Bio je “underdog”, ušao je u meč s manjim šansama prema kladionicama i malo tko je prognozirao pozitivan ishod nakon fijaska lani, ali Stipe Miočić je po tko zna koji puta začepio usta kritičarima i natjerao one najtvrdokornije “hejtere” da priznaju kako je najbolji teškaš svih vremena. Amerikanac hrvatskog porijekla revanširao se Danielu Cormieru za nokaut u prvoj rundi lani u srpnju, nokautom u četvrtoj rundi na UFC 241 priredbi u Anaheimu.

Miočić je ponovo prvak, ali ovaj put je uz taj naslov dobio i još jedan prefiks, ‘Najbolji teškaš svih vremena’. Priznao je to Jon Jones, za mnoge najkompetniji borac na svijetu, priznao je to i Dana White, šef UFC-a koji je do sada nekoliko puta otvoreno navijao kontra Stipe, a isto su rekli i brojni drugi velikani ovog sporta.

Najbolji, a ipak nije najbolji

No, s pravom će se mnogi pitati kako to da jedan solidan, ali ne najbolji hrvač koji bježi iz partera jer se u njemu ne snalazi najbolje, jedan prosječan, ali nikako vrhunski boksač koji ima razoran udarac, ali bez problema primi teške direkte u bradu i biva nokautiran, može biti najbolji teškaš svih vremena? Recimo to ovako, Miočićeva najveća odlika je njegova inteligencija. Svjestan svojih limita, Miočić je tip koji će vješto zamaskirati svoje mane, koji će taktički perfektno izvesti borbu pa makar morao čekati cijeli meč vremenski prozor od deset sekundi u kojima će dokrajčiti protivnika i na koncu ono najvažnije, Miočić je tip koji će učiti na svojim greškama.

Stipe ne otkida glave, ne prijeti, ne busa se u prsa, ne provocira i uglavnom poštuje svoje protivnike, iako oni katkada ne poštuju njega. Posjeduje lavlje srce, koje je sada još osnaženo dolaskom kćerkice Meelahe, ali posjeduje i vrlo oštar i bistar um, što mnogi njegovi konkurenti, na njihovu nesreću, nemaju. Izvrstan je primjer posljednja borba protiv Cormiera i zbog jednog detalja iz te borbe možemo ga slobodno proglasiti najboljim svih vremena.

Zasitio se svega

Lani je Miočić protiv Cormiera ušao pomalo rastrojen. Zasićen obranama naslova, zasićen silnim animozitetom koji je vodstvo UFC-a stvorilo oko njega i kojim su na kraju uspjeli okrenuti javnost da počne zazivati Stipiin kraj… Zasićen tom svom gužvom, nemirom, promocijama, provokatorima, zasićen nasilno stvorenom ‘prijateljsko-rivalskom’ atmosferom oko tadašnjeg sraza s Cormierom i Whiteovim oplakivanjem Francisa Ngannoua, francusko-kamerunskog borca kojeg je svladao početkom 2018. godine, a koji je bio njegov ogroman projekt. Miočić je ušao u kavez s Cormierom poprilično konfuzan i vjerojatno mentalno nespreman jer supruga mu je tih dana trebala roditi kćer, a on je već vjerojatno u mislima bio s njima, daleko od kaveza i krvi. Tada ga je Cormier pogodio i poslao u svijet snova.

Miočić se nakon lanjskog poraza zatvorio i posvetio obitelji, ostavivši MMA u nekoj drugoj sobi. Posvetio se svom drugom životnom pozivu, provodio je vrijeme u vatrogasnoj postaji i tek povremeno održavao kondiciju. Družio se s kćeri i suprugom, igrao je videoigrice, spavao i odmarao, sve dok mu nije proradio crv. Hrvatska je to krv koja ne podnosi poraz i počeo je tražiti ono na što je imao potpuno pravo kao trostruki branitelj naslova. Tražio je i dobio revanš.

Kažemo, malo tko mu je davao šanse u uzvratu. Cormier je u međuvremenu skinuo Derricka Lewisa i dokazao da je pravi šampion, a Miočić je za to vrijeme brusio taktiku koja će mu vratiti pojas. Mjesecima se stvarao “hype”, borci su se čak i vrijeđali, Stipe nešto umjerenije, ali Cormier je baš navalio. Miočić ga je pustio neka se iživljava sve dok mu se glava nije usijala, a on je ostao – hladnokrvan.

Mnogi su bili iznenađeni kada su na vaganju vidjeli isklesanog Miočića s čak pet i pol kila manje nego lani. Izgledao je kao živi mišić, a za to postoji i valjan razlog jer sve je to očito bio dio plana za skidanje Cormiera.

Miočić kao Rocky

Bilo je jasno, Miočić neće moći ulaziti u klinč s Cormierom, neće ga moći hvatati u bliskoj borbi jer je ovaj eksplozivan i baca vrlo jake udarce iz blizine, plus što je niži i udara odozdo pravo u bradu. Uz to Cormier je izrazito jak i izdržljiv borac kojeg se ne može tako lako svladati u ranim fazama borbe i Miočić je to sve znao. Poradio je na kondiciji, poradio je na snazi i atleticizmu, promijenio je taktiku i pa čak malo i stil borbe. Sve to neodoljivo podsjeća na scenarij kultnog ‘Rockyja 3’ kada se Rocky sprema za najveći izazov u karijeri, Clubbera Langa, masivnog udarača koji ga je nokautirao i grubo prizemljio. Rocky tada odlučuje poraditi na brzini, eksplozivnosti i izdržljivosti jer Clubber neće pasti u prvoj rundi niti ga se može nokautriati jednim udarcem. Rocky se tada odlučuje i na inteligentnu borbu, umaranjem protivnika tražio je vremenski prozor potkraj borbe u kojem će Clubber početi gubiti dah i tada ga bombardirati udarcima u tijelo te se na kraju prebaciti na glavu.

Slično je bilo i sa Stipom. Umarao je i to pošteno Cormiera u prve tri i pol runde. Dozvoljavao je udarce u glavu, spuštao gard i zvao ga na borbu, hrvao se s njim i odrađivao napornu tranziciju, a čak je riskirao i prekid borbe u ranoj fazi kada ga je Cormier u jednom trenutku uhvatio na žici i krenuo ‘poundati’ u glavu. No, sudac je dobro ocijenio da nema ugroze i pustio borbu. U trećoj rundi Cormier je počeo popuštati, a kako i ne bi kada je potrošio sav svoj arsenal na Miočiću, a ovaj je i dalje stajao tu ispred njega kao da se ništa nije dogodilo. Pribjegao je prljavom boksu, počeo je prstima ići u lice Miočića, ali Stipe je držao distancu i nije dozvoljavao da ga se isprovocira. I tu kreće Stipe sa svojom taktikom.

‘Here comes the boom’

Najednom, na sveopće čuđenje mnogih kreću udarci u tijelo i to ne bilo kakvi nego teški krošei u predijelu jetre. Tko nije dobio takav udarac ne zna koliko je on opasan. Udarac je to, čak i onaj slabiji, koji izbija dah, a ujedno i zadaje oštru bol. Cormier ih je primio nekoliko u kratkom razdoblju i već na licu mu se vidjelo kako jedva hvata zrak. Miočić je čekao, puštao ga da još malo maše rukama i pokušava i pikao ga u tijelo, a onda ‘here comes the boom’.

Potkraj četvrte runde Miočić ispucava jak udarac u tijelo s desne strane i Cormier više nije mogao. Tada kreće koncentrirana i precizna paljba u glavu. Cormiera kao da je netko udarao čekičem u lice, srozao se uz žicu u sjedeći položaj, a Miočić je samo nastavio bombardirati i to je bio kraj.

“DC je opasan. Uočio sam neke slabosti u trećoj rundi. Hvala Bogu da sam ga u četvrtoj rundi sam ga uzdrmao desnicom, jer on je stvarno opasan. Osjetio sam da ga je taj kroše u tijelo ozlijedio. Spustio je ruke pa sam mogao krenuti preko njih. Trener mi je savjetovao da više koristim desnu ruku. Znao sam da mu nanosim bol. Samo sam trebao nastaviti i čekati trenutak da se nešto otvori”, opisao je Miočić odlučujući trenutak u borbi.

Čista genijalnost

“Napravio je odličnu taktičku prilagodbu”, priznao dosadašnji prvak Cormier Stipi Miočiću za način na koji je završio borbi nakon više od 19 minuta otvorene borbe u kojoj je Cormier zadao čak 181 značajan udarac. Inače, Cormier i Miočić su zajedno zadali 304 značajna udarca, što je također novi UFC rekord za borbu teške kategorije. Možda će se nekima činiti kako je ovo jednostavan meč, kako se to sve događa u hodu, kako se traže ‘ad hoc’ riješenja, ali zapravo je Miočić bio jako dobro pripremljen za Cormiera. Onaj detalj o kojem smo govorili ranije, valja ga sada i pojasniti. Zaista vrlo mali broj boraca koristi ovakve udarce u tijelo kao sredstvo za razbijanje protivnikove igre. Obično su to muay thai koljena uz žicu i to kako bi se lakše odradila tranzicija ili pokušalo rušenje, ali ovaj klasični boksački manevar prava je rijetkost u UFC-u u kojem većina boraca ide izravno na najslabije točke, one na glavi.

Cormier takav manevar, i sam je priznao, nije očekivao i u tome leži čista genijalnost Stipe Miočića. Stipe je iskoristio tehniku koju su svi na svijetu barem jednom vidjeli na Rockyju, pronašao je pravi trenutak i iscijepao Cormiereov trup na komade, a kada je ovaj shvatio što ga čeka, bilo je već prekasno.