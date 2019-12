ZABORAVITE NA RUIZA, WILDERA I JOSHUU: Ovaj boksač strah je i trepet teške kategorije; ‘Njega se svi boje. Šteta što se ne bori u Diraji’

‘On može sve iznenaditi, jedan je od najboljih na svijetu. Nekako imam osjećaj da njemu ne daju priliku zato što ga se svi boje, respektiraju’

Za subotnju boksačku priredbu u u Saudijskog Arabiji pod nazivom “Obračun na dinama” govore kako će promijeniti boks kakav poznajemo. Razlog tomu su financije i ogromni novac koji je uložen. Na glavnom RTL-ovom programu od 17:45 sati UŽIVO će se prenositi meč Filipa Hrgovića i Erica Moline, a od 21:40 sati glavna borba ove spektakularne priredbe od 100 milijuna dolara, koliko su dali za prava na boksački event u Diraji, bit će između Andyja Ruiza Jr. i Anthonyja Joshue, u kojem će ulog biti svjetski teškaški pojasevi prvaka prema WBA (Super), IBF i WBO verzijama koji su u vlasništvu Ruiza Jr.

Zanimljive predborbe

Anthony Joshua and Andy Ruiz Jr’s purses revealed with Brit raking in £66m for rematch but world champ taking just £10m https://t.co/MAs3tNhnAc — The Sun – Boxing (@SunBoxing) December 3, 2019

Cijeli događaj moći ćete pratiti na RTLplayu, koji nudi još dvije vrlo zanimljive borbe! Prva je eliminacijska između bivšeg WBA prvaka, Rusa Aleksandera Povetkina (35-2) i Amerikanca Michaela Huntera (18-1) a druga Britanca Dilliana Whytea (26-1) i Poljaka Mariusza Wacha (35-5). Uoči ovog eventa procurilo je koliko će strpati u džep glavne zvijezde večeri. Bivši svjetski boksački prvak Anthony Joshua, piše jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun, trebao bi zaraditi astronomskih 66 milijuna funti, što je britanski rekord.

Anthony Joshua poput Conora McGregora

Jedini Britanac koji se može pohvaliti takvom zaradom od boksačkog meča je Conor McGregor. MMA zvijezda odradila je 2017. revijalnu borbu s neporaženim bivšim američkim boksačem Floydom Mayweatherom u Las Vegasu, te je te također u džep strpao oko 66 milijuna funti. Kako bilo, “Obračun na dinama” bit će povijesna boksačka priredba, najunosnija i najskuplja što se tiče uloženih novaca.

Također, ovo će biti veliki ulazak za boks na jedno novo tržište kao što je Saudijska Arabija. Do sad smo naviknuli na boksačke meke poput Las Vegasa i Amerike općenito, kao i Velike Britanije koja se razvila u svjetsko boksačko središte posljednjih godina, ponajvie zbog trenutno najmoćnijeg boksačkog promotora, Engleza Ediea Hearna, kao i Anthonyja Joshue koji su najzaslužniji za još veću boksačku ekspanziju na Otoku…

“U svakom slučaju, do sad smo boks manje gledali na Bliskom istoku, odnosno na Arapskom poluotoku i općenito u Aziji. Do sad smo boks uglavnom pratili kroz glamour i svjetla reflektora u Las Vegasu i Velikoj Britaniji, odnosno u Europi. Sad se on širi i postaje dostupan u svom punom obliku čitavom svijetu. Uz to, na priredbi u Diraji bit će jako puno novaca na ulogu. Već je uloženo iznimno puno novca na dovođenje (prava) priredbe i samu organizaciju. Samim time, ovo će biti veliki korak prema naprijed za sve boksače. Osim što će podići kvalitetu boksu, povećat će mogućnost zarade ostalim boksačima u ovom sportu”, kazao nam je u uvodu razgovoza poznati mladi boksački trener u uspješnom zagrebačkom “BK Gladijator” Tomo Kadić, čovjek koji vodi jednog od naših najboljih boksača Tonija Filipija.

Inače, nakon smjene Leonarda Pijetraja na klupi boksačke reprezentacije Hrvatske Kadićevo ime pojavilo se po boksačkim kuloarima u kontekstu ono mogućeg izbornika. Ulogu vršitelja dužnosti izbornika trenutno je preuzeo Dorijan Ćalić, no prava budućnost pozicije još uvijek je neizvjesna…

‘Saudijci su investitori koji žele pronaći boksačku publiku na Arapskom poluotoku’

“Saudijci su tu više kao investitori koji žele pronaći boksačku publiku na Arapskom poluotoku i zabaviti ju. Expresno su izgradili boksački stadion za 15 000 ljudi. Koliko znam, iz grada Diraje je porijeklom kraljevska saudijska obitelj. Ja bi stoga ovaj event nazvao najskupljom privatnom zabavom za sve njih. ‘Rumble in the Jungle’ 1974. godine na Tata Raphaëlu u Kinshasau u Demokratskoj Republici Kongo, a na kojem su se borili Muhammad Ali i George Forman, bio je za šire mase. Ovo je boksačka zabava kao da smo napunili Arenu Zagreb. Još kad bi Andy Ruiz. Jr i po drugi uzastopni put nokautirao Anthonyja Joshuu ili ga barem pobijedio, onda bi boks još više dobio na važnosti na Arapskom poluotoku.

Boksačku javnost zanima je li Ruizova prva pobjeda u New Yorku bila slučajnost?

Jer, čitava svjetska boksačka javnost želi vidjeti je li Ruizova prva pobjeda u New Yorku bila slučajnost, ima li on znanja i snage po drugi put iznenaditi Joshuu, do tada najdominantnijeg boksača današnjice, vladara teške kategorije. No, bitno za napomenuti kako u današnjem boksu nema rivalstva kao što je to bilo nekad. Nema tu boksačkog maltretiranja poput onog Muhammada Alija koji je svima bacio rukavicu u lice, što u ringu, što van njega, u svojim nastupima, izjavama, izazovima… Financijski, boks je danas jači. U zadnjih 10, 15 godina boks je, po meni, postao jači. Pogotovo kad je Kličko sišao s trona. Sad se gleda u boksu kako što više zaraditi, gdje se može dobro zaraditi”, objašnjava nam Tomo Kadić i odgovara na pitanje što to sve onda znači za našeg Filipa Hrgovića (9-0-0).

‘Usyk je jedan od najboljih boksača svijeta’

“Ovo je velika stvar za njega. Svi će gledati prema Diraji, a hrvatski boksač će biti dio tog jakog fight-carda. Svaki od mečeva je zvučan, tu su ugledna boksačka imena. Nema onog tri borbe loše, klimave, a jedna jaka. Saudijci su htjeli, Saudijci žele najjače mečeve da tih nekoliko sati uživaju u boksu. To je na taj način i napravljeno. Svi boksači koji su se našli na tom fight-cardu su Crème de la crème svjetskog boksa. Sad, baš da možeš ono kazati: ‘Gle, to je to’, nedostaje još boksača, ne mogu kazati kako je ovo najbolji fight-card u boksu ikad, nema tu još jakih i uglednih imena. Ali da je jak, to je. Međutim, htio bih izdvojiti i izraziti tugu što na takvom fight-cardu nema jednog Oleksandra Usyka. On je Ukrajinac i jedan je od najboljih boksača svijeta u ovom trenutku. Opak je gad, strašan boksač. Taj može napraviti pakao svima u ringu”, govori nam Tomo Kadić.

Pokorio je lakotešku kategoriju

Inače, Oleksandr Usyk (17-0-0) ima 32 godine i europsko, svjetsko i olimpijsko zlato. Prema BoxRecu na četvrtom je mjestu svjetskih teškaša i ljevak je, što je problematično za većinu konkurencije. Usyk nakon uspješnog debija u teškoj kategoriji protiv Chazza Witherspoona kojeg je lako pobijedio, pozorno prati zbivanja na boksačkoj sceni i čeka svoju priliku za lov na još jedan pojas prvaka. Nakon što je pokorio lakotešku kategoriju, ovaj Ukrajinac namjerava isto učiniti i u kraljevskoj teškoj. Njegov dolazak u Saudijsku Arabiju na revanš Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza Jr-a već je najavljen i vjerojatno će postati prvi izazivač za uspješnijeg iz te borbe. On svoju priliku za jedan takav megameč opravdava činjenicom da je obvezni izazivač po WBO verziji…

Usyk bi jednog dana volio odmjeriti snage s Wilderom, Joshuom, Ruizom Jr., najjačim teškašima

No pobjednik Joshua-Ruiz meča i dalje neće imati WBC-ov pojas. On je, naime, još uvijek u vlasništvu Deontaya Wildera. Kad se pogleda slika kraljevske kategorije, jasno je da bi Usyk jednog dana volio odmjeriti snage s Wilderom, Ruizom Jr., Joshuom, boksačima iz samog svjetskog teškaškog vrha. Stoga, ako se pita Tomu Kadića, kao i ostale boksačke fanove ili medije, Usyk je velika prijetnja za sve. Čovjek koji bi mogao napraviti pravi dar-mar u teškoj kategoriji…

“On može sve iznenaditi, jedan je od najboljih na svijetu. Nekako imam osjećaj da njemu ne daju priliku zato što ga se svi boje, respektiraju. Usyk je boksač za svjetsku titulu, za velike mečeve. Čeka svoju priliku, gladan da izmjeni lice i naličje teške kategorije. Fury, Usik, Wilder, Ortiz… To su teškaši koji bi meni bili na nekom mom idealnom fight-cardu. Filip spada u red nadolazećih zvijezda u koje se ulaže, koje dolaze, koje mogu puno toga napraviti. Usyk i Hrgović boksači su koji se najavljuju kao nadolazeći teškaši s pedigreom. Posebno tu mislim na Usyka, iako navijam za Hrgovića, kao i za sve hrvatske sportaše kad se natječu protiv inozemnih predstavnika. Također, boksački izlazak na Arapski poluotok može biti dobar i za amaterski boksačke jake zemlje poput Uzbekistana i Kazahstana. Bakhodir Jalolov, Uzbekistanac, jedan je od amaterskih najzvučnijih boksača koji bi mogli biti potencijalni profesionalci s pedigreom. Sve u svemu, “Obračun na dinama” veliki je boksaki event, u to nema sumnje”, zaključio je Tomo Kadić.