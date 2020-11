Željko Mavrović za Net.hr analizira Duboisa, Joycea, Huntera i Usyka

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (12-0-0) u ponedjeljak ujutro vratio se iz SAD-a u Zagreb. Pobjedom protiv 39-godišnjeg Rydella Bookera donijelo mu je skok od 10. pozicija na BoxRec ljestvici, te je sad 24. teškaš svijeta. Osim prekida u 5. rundi borbe, u prvi plan iskočila su imena koja je Hrgović naveo nakon borbe u ringu, ona s kojima bi se htio boriti…

Hrgović po povratku u Zagreb: ‘Čekam veće ime’

“Boksači uglavnom pričaju preko Instagrama, a ne žele borbu s El Animalom. Wilder, Fury ili Joshua? Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, ali nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian White, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora… To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji”, poručio je Filip Hrgović.

Došavši u Zagreb, još jednom je naglasio:

“Kao boksač prošao sam puno toga u amaterskom boksu, u svjetskoj seriji boksa i imam osjećaj da se nisam još, kao što bih rekao, ni zagrijao. Čekam jedno veće ime, ali isto tako ni ne treba srljati. Sa svakim kampom napredujem i postajem kompletniji. Idem korak po korak. Osjećam se spreman za svakog”.

Kako bilo, tri imena koja posebno upadaju u oči i koja su mogući Hrgovićevi protivnici na putu prema svjetskom teškaškom vrhu su Daniel Dubois (15-0), Joe Joyce i Michael Hunter.

Dubois: ‘Kad sam u ringu, tu sam da te povrijedim. To je moj cilj’

Dubois je 23-godišnji fantastični britanski boksački prospekt rodom iz Greenwicha iz Londona. Od 2019. u svom vlasništvu ima britanski, Commonwealth, WBC Silver i WBO interkontinentalnu teškašku titulu. Trenutno je 21. teškaš prema BoxRecu…

Poznat je boksač po svojoj udaračkoj snazi i trenutno je na 93.33% nokauta. Kao amater, osvojio je pet puta juniorsko državno prvenstvo i bio najbolji britanski amaterski boksač.

U londonskom Peacock Gymu u Canning Townu rađaju se uistinu pravi šampioni. Ugledni britanski Guardian u intervjuu s njim u ožujku 2019., kad je bio na 9-0, naglasio je kroz pitanje svog novinara kako je Dubois boksač koji radi jako puno štete suparnicima…

“Jeste li ikad zabrinuti zbog toga?” Upitao je britanski novinar mladog boksača?

“Nikad zbog toga nisam zabrinut. Nikad takvo što ne uzimam u obzir niti tako nečem dajem pozornost. Kad sam u ringu, tu sam da te povrijedim. To je moj cilj u borbi. Hoćeš li biti dobro, hoće li netko biti dobro nakon borbe sa mnom, to nije moja briga”, rekao je Daniel Dubois.

Jeste li uzbuđeni kad povrijedite suparnika?

“Da”, istaknuo je mladi Britanac kojem je idol Mike Tyson. Otud možda i poveznica načinu na koji boksa, da ide stalno na nokaut jer zna koliku snagu ima u rukama, kakav top skriva…

“On je moj boksački heroj. Njegova neustrašivost je moja inspiracija. Potrudit ću se da mi baš to bude vodilja”, govori Dubois.

Svatko ima svoje boksačke heroje, ali i ciljeve. A cilj Filipa Hrgovića je jasan. Doći do borbe za naslov prvaka svijeta. Hrgi se postepeno gradi karijera, ali ako želi biti u samom vrhu, najbolji, mora boksati s onim najboljima. On to želi, Hrgovič to zaziva…

‘Hrgović mora zakoračiti u taj idući korak’

“To je taj idući korak. On mora zakoračiti u taj idući korak. Često bi ga boksači voljeli u biti preskočiti, i onda da kažemo iz neke 3. divizije preskočiti onu drugu i odmah boksati za prvaka svijeta, te uzeti veliki novac. Međutim, dobiti priliku boksati za prvaka svijeta, mislim da su malo i Filipu tokom posljednjih mjeseci njegovi menadžeri i promotori pojasnili koji je to njegov put i koji je to jedini mogući put koji če prihvatiti razni promotori, televizije, sponzori itd. A to je da se sad okuša u ringu upravo s boksačima iz TOP 20. Znači, radi se o borcima koji su negdje tu, blizu vrha, neki od njih su boksali mečeve za svjetsku titulu. Dubois je, u biti, mladi boksač. Mlađi je još od Filipa. Vrlo je fizički moćan, udara široko i u serijama. Međutim, rekao bi da Filip ima alat i oružje za takvog boksača. Nisam siguran da je Dubois ikad naišao na nekoga tko tako dugačko, čvrsto i tvrdo udara, kao što udara Filip. Bio bi to sraz dva udarača različitog stila, ali podjednakih izgleda za pobjedu”, kazao nam je proslavljeni bivši hrvatski profesionalni boksač Željko Mavrović, koji sad kao stručni sukomentator prati Hrgovićeve mečeve na RTL-u u izravnim prijenosima. Stalni je sugovornik i Net.hr-a…

“Dubois je sigurno jedan od onih koji je dobar odabir. Iz razloga što, ako pobijediš jednog takvog boksača. stekao bi reputaciju i bio bi na korak bliže onoga što želi”.

Joe Joyce je 35-godišnji boksač koji dolazi isto iz Londona. Zanimljivo, ali još početkom godine mediji su pisali kako je Joyce, 16. prema BoxRecu u teškoj kategoriji, bio u pregovorima za meč protiv upravo protiv Daniela Dynamita Duboisa, kad je došla naredba EBU-a za meč protiv Hrgovića. Prema BoxRecu, meč Duboisa i Joycea zakazan je za 21.studenog ove godine u Commonwealthu, jakom boksačkom događaju u Engleskoj kojeg će prenositi ugledni BBC.

Joyce je Hrgovića pobijedio u WSB-u: ‘Filip je danas puno efikasniji i moćniji udarač’

Joyceov promotor Sam Jones već duže vrijeme zagovara tu borbu. Borba Joycea i Hrgovića bila bi također velika, a samim time i riskantna. Jer, koliko je pametno da sad u ovom trenutku, kad se još, ruku na srce, gradi karijera, da Hrga uđe u ring s jednim takvim opakim boksačem koji ima iste ambicije kao i Hrgović, samo 7 godina više i iskustvo boksanja s Usykom u Svjetskoj ligi?

Osim što ih povezuje medalja iz Rija 2016., gdje je Hrvat bio brončani, a boksač iz Putneyja iz Londona srebrni, Hrgovića i Joycea veže i sličan omjer u profesionalnom boksu, Filip sad ima 12-0 a Joyce 11-0. A jednom su u amaterskoj karijeri boksali jedan protiv drugoga, u Svjetskoj boksačkoj ligi 2013., kad je Joyce slavio podijeljenom sudačkom odlukom u meču na pet rundi. No, sve to mora dobiti nastavak, to je nekako prirodan slijed i same teške kategorije. Na putu prema vrhu moraju se potući i u profi vodama…

Europska boksačka unija naredila je Joeu Joyceu meč protiv Filipa Hrgovića za upražnjenu titulu europskog prvaka u teškoj kategoriji. No, nakon toga je došla korona, od samog meča nije bilo ništa.

Inače, Joyceu bi eventualni meč, tako je dalje išla priča, protiv Duboisa, boksača iz Greenwicha iz Londona, bio za britansku teškašku titulu, a protiv Hrgovića za navedenu europsku, no titula je ovdje zapravo manje bitna. Jer, 35-godišnji Joyce je dugo bio amater, u profesionalne je ušao tek s 32 godine i ne treba čuditi što on samo želi brži i efektniji put prema napadu na svjetsku titulu.

“Njih dvoje su već boksali meč od pet rundi po WSB pravilima, koja su vrlo slična profesionalnim pravilima. Tu su boksači goli do pojasa i u biti boksao pet rundi do tri minute. On je, istina, izgubio od njega kao gost u Velikoj Britaniji boksavši tada za Astanu. Gledao sam neke detalje tog meča, možda je Joyce skupio više poena, više radio, ali značajnih i težih udaraca također je više primio od Filipa. Hrgović je te svoje teške i značajne udarce pogađao čisto, tvrdo i tada. No, on je danas puno efikasniji i moćniji s udarcima. Joyce bi se morao toga paziti ako će htjeti pobijediti u njihovom eventualnom meču. Jedan veliki izazov i za jednog i za drugog. Oni su generacija, kad kažem generacija mislim da su zajedno boksali na turniru na OI u Riju 2016., kao i na SP-ima. Znaju se dobro. I Dubois i Joyce su boksači koji idu naprijed, koji love sam vrh. Ima tu još ešablon boksača s jednim Whiteom, Chisorom, Povetkinom itd, koji također spadaju u taj drugi razred elitnih teškaša, odnosno koji su već boksali mečeve za svjetsku titulu, a izgubili. Koji su vrlo moćni i koji sa svakim danas mogu boksati, a koji su nedgje u karijeri u kasnim tridesetima, što znači da su više bliži nekom izlasku iz ringa, na zalasku karijere. Oni nemaju ambiciju kao što imaju mlađi Dubois i Joyce. Da li odabrati nekog od njih, sad ovo odabrati, jedno je odabrati a drugo je da oni i završe u ringu, ili se stvarno pofajtati s ovim mladim lavovima koji idu naprijed? To treba vidjeti”.

Michael Hunter – lakoteškaš koji je brz na nogama: ‘Vrlo je opasan boksač’

Trideset i dvogodišnji Amerikanac Michael Hunter (18-1-1) najbolje je rangirano ime od navedene trojice. Trenutno je sedmi teškaš svijeta i mnogi bi ovog teškaša htjeli vidjeti u ringu s Dillianom Whyteom. Hunter nije dugo teškaš, ali dovoljno da se uspije iskazati odličnim okršajem protiv Rusa Alexandera Povjetkina koji je u prosincu prošle godine završio bez protivnika. Ovaj prirodni “lakoteškaš” vrlo je lagan na nogama. Ima brzinu, odlično se kreće po ringu i prati borbu, čita suparnika, vrlo je eksplozivan, no pored svega toga posjeduje snažan udarac te udara uz brze kombinacije. Također, i on ima iskustva boksanja s Usyikom…

“On nema tako veliku amatersku, olimpijsku karijeru. Međutim, vrlo je opasan boksač i spada u kategoriju upravo Joycea i Duboisa. On je po godinama između spomenutog dvojca. Jedan od rijetkih, ono kao da nije dobio priliku, a više nije baš skroz mlad. Međutim, dobar boksač, me prevelike razlike u kvaliteti u odnosu na Joycea i Duboisa”, objašnjava nam Željko Mavrović.

Možda ste primjetili da smo i kod Joycea i kod Huntera istaknuli da obojica imaju iskustvo boksanja s Ušikom. Zasigurno se pitate zašto? Naime, Oleksandr Usyk (18-0-0) ima 33 godine i europsko, svjetsko i olimpijsko zlato, te je “strah i trepet” teške kategorije, boksač koji će morati dobiti šansu protiv Joshue ili Furyja za teškaški svjetski naslov, u jednoj megaborbi, spektaklu…

Usyk je ljevak i želi pokoriti tešku kategoriju: ‘On ima jedan specifičan stil s puno udaraca’

Prema BoxRecu, na petom je mjestu svjetskih teškaša i ljevak je, što je problematično za većinu konkurencije. Usyk nakon uspješnog debija u teškoj kategoriji protiv Chazza Witherspoona kojeg je lako pobijedio, nastavio je i ove godine s pobjedama. Pa je tako 31. listopada na Wembley Areni pobijedio, u meču WBO organizacije za interkontinentalnu titulu Derecka Chisoru jednoglasnom sudačkom odlukom. To mu je bio tek drugi teškaški meč u karijeri. Nakon što je pokorio cruiserweight, ovaj Ukrajinac iz Kijeva namjerava, naime, isto učiniti i u kraljevskoj teškoj. Protiv Chisore, Usyk je izgledao brži nego ikad prije…

“Usyk je već dokazani boksač i koliko se ja sjećam, dok je Filip još bio u toj WSB priči, nije se baš rado nalazio s Usykom. Ne znam jesu li ikad njih dvojica uopće boksali. Usyk se već dokazao. On ima jedan specifičan stil s puno udaraca, što je za tešku kategoriju iznimka. Teško ga je pratiti u ringu. On dolazi iz cruiserweighta, međutim on je brzo stasao i dobio tu potrebnu kilažu za tešku. Njegov stil boksa je upravo ritam i jedno izmaranje, umaranje suparnika. Onaj tko ga ne ruši, tko nema tu udarčinu i mogućnost da dođe do njegove glave, teško će ga pobijediti”, govori nam Željko Mavrović i za kraj na pitanje kad bi trebao doći taj veliki, jaki meč za Hrgovića protiv jednog uglednog imena poput navedenih, ili možda baš protiv nekog od njih, odgovara:

“Teško mi je na to odgovoriti, to je pitanje za njegovog managera i promotora, ali u idućim mjesecima to bi se moglo dogoditi. Godina bi bila predugačka da se čeka takav meč”.