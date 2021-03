Dvojica Britanaca u bitci za titulu najboljeg boksača na svijetu. Takav scenarij dogodit će se u skoroj budućnosti teške kategorije jer su se Anthony Joshua i Tyson Fury dogovorili da će odraditi dvije međusobne borbe.

Novac koji će biti u igri u toj borbi je ogroman, priča se o stotinama milijuna dolara, a pripreme su već počele. Iako je Fury zabrinuo svoje navijače svojim izgledom prije nešto više od mjesec dana, a pričalo se i da pije više od 10 piva dnevno, sad je izašla slika nakon koje su osjetili olakšanje.

Naime, Gypsy King je pokazao kako je ušao u respektabilnu formu te da će protiv Joshue u ring ući sto posto spreman:

Tyson Fury looking in good shape, staying ready for Anthony Joshua… pic.twitter.com/kzV9sPWInv

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 31, 2021