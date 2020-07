ZA PET DANA U ELITNI OCTAGON ULAZE DVA BORCA MEĐU KOJIMA IMA ZLE KRVI: Najveća mržnja u UFC-u konačno će se riješiti; ‘Ubit ću te, ti si prevara’

Spektakl u elitnom UFC-u, jer iz Las Vegasa su nam stigle sjajne vijesti koje će razveseliti milijune fanova slobodne borbe diljem svijeta. Naime, Kamaru Usman branit će na UFC 251 titulu prvaka UFC-ove velter kategorije protiv Jorgea Masvidala, prenose američki mediji. UFC je borbu već naveo na svom web izdanju i izvjestio u ponedjeljak negdje oko ponoći po američkom vremenu, te objavio strašnu najavu…

Dogodilo se to zato što je Gilbert Burns bio prisiljen otkazati nastup u glavnoj borbi UFC 251 priredbe zbog pozitivnog testa na koronavirus, gdje je protiv Kamarua Usmana trebao napasti titulu prvaka velter kategorije…

UFC je nakon otkazivanja Burnsa stupio u kontakt s Jorgeom Masvidalom te su vrlo brzo uspjeli dogovoriti sve uvjete čime je on postao novi izazivač…

Tako je borba Usmana protiv Masvidala, koja je prije nekoliko mjeseci planirana kao prva opcija, postala službeno glavna borba priredbe koja se 12. srpnja održava na Yas otoku u Abu Dhabiju, a koja će dobiti rješenje velike svađe između njih dvoje jer, kako to portal Essentyallisports javlja, “među njima ima zle krvi”. Između ostalog, i to ovu borbu čini još i većom…

“To će obojici biti prava satisfakcija”, stoji u tekstu spomenutog portala.

Usmanu je u najavi borbe rekao:

“Ne podnosim, ma ne podnosim tog tipa. Kad dođe vrijeme, razvalit ću ga na jako nasilan način”.

“On je prevara, toliki lažni hype se stvorio oko njega, pa on mi ne može držati mi ni svijeću”, odgovara Masvidal.

U najavi se može vidjeti i njihova svađa u kojoj jedno drugom prijete…

“Ubit ću te. Da, to ću napraviti”.

Usmanu mu je na to odgovorio:

“Ajde, učini nešto onda po tom pitanju”.

Ariel Helwani, poznati borilački novinar uglednog američkog ESPN-a izvijestio je da je UFC finalizirao borbu Masvidal – Usman kao glavni događaj UFC-a 251 eventa. No, borba sada ovisi o rezultatima ispitivanja na COVID-19 oba borca. Sve su se strane složile s uvjetima borbe.

Negotiations for Usman vs. Masvidal are done, per sources. All sides agreed to terms. Usman is en route to LV; Masvidal landed earlier. Once at the hotel, they’ll have to take a COVID test and then quarantine while awaiting results. If negative, they’ll fly to AD likely tomorrow.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) July 5, 2020