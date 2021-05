‘On uglavnom bira one najranjivije’

Na društvenim mrežama pojavio se video jednog običnog nasilnika koji tvrdi da u dvorani u sparinzima ima skor 47-0. Radi se o mladiću o kojem su već ranije pisali američki mediji a koji uglavnom napada slabije od sebe ili one za koje zna da mu neće uzvratiti.

NASILNIK IZAZVAO BOKSAČKOG TRENERA NA TUČNJAVU: ‘Stari moj, ne možeš doći bahato u dvoranu i tako se ponašati, pa što je tebi?!’

‘On uglavnom bira one najranjivije’

“On uglavnom bira one najranjivije. Ljudi koje je on izabrao za trening, sparing, samo su mislili kako će malo raditi s njim, sparirati. No, vrlo brzo on otkriva svoje prave karte a to su iživljavanje na slabijima od sebe ili onima koji si to dopuštaju. ‘Rekao si da ćemo lagano sparirati, kazao si kako ćemo raditi samo lagano. Ma daj čovječe”, navodi se u videu u kojem se još ističe kako je zbog nasilništva i agresivnosti izbačen iz velikog broja dvorana i uhićen čak 22 puta.

Ničija do zore nije gorjela, pa tako ni njegova

No, znate kako se kaže, ničija do zore nije gorjela, pa tako ni njegova. Naime, jednom je izabrao krivog 16-godišnjeg mladog, snažnog i talentiranog klinca koji ga je razvalio, koji nije imao razumijevanja niti malo za njega. Niti malo nije imao razumijevanja za njegove jake udarce i bolesni um. Bully je tako upoznao karmu, a u opisu videa stoji kako ljudi za ovaj trenutak govore kako je najveći karma trenutak u modernoj ljudskoj povijesti. Mi nećemo otići toliko daleko, samo ćemo kazati kako je ovaj trenutak pravi dokaz i pokazatelj kako prolaze nasilnici.