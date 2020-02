Uoči nove borbe javio se Mike Tyson, legendarni prvak u teškoj kategoriji koji je odgovorio na tvrdnju Wildera da bi ga prebio kad je bio u životnoj formi

Fury protiv Wildera. Još jedan boksački klasik očekuje nas u noći sa subote na nedjelju.

Prva borba upisana je u anale kao jedna od najboljih u povijesti boksa. Iako se očekivao brzi nokaut, Wilder i Fury su išli do kraja, a najfascinantniji trenutak borbe bio je onaj kad je Fury ustao nakon što ga je Wilder pravim bombama poslao na pod.

Uoči nove borbe javio se Mike Tyson, legendarni prvak u teškoj kategoriji koji je odgovorio na tvrdnju Wildera da bi ga prebio kad je bio u životnoj formi.

‘IDEM NA JEFTINE PROSTITUTKE I KOKAIN, MOŽDA BUDE TREBAO I DUPLI KONDOM’: Tyson Fury izjavom uoči velike borbe zaprepastio svijet

‘Sviđa mi se da on tako razmišlja’

“Ja protiv Tysona 86. godine, isprebijao bih tog lika. Slušajte, moram biti realan. Znam da ljudi uvijek pričaju o staroj školi ili gledaju prema novoj, a zapravo nema te škole u kojoj ja nisam broj 1 na svijetu”, rekao je Wilder prije dvije godine u intervjuu za TMZ.

“Ne znam bih li pobijedio Wildera da se takav meč dogodio. Ali sviđa mi se što on razmišlja na taj način. Zašto? Pa upravo zato jer bih i ja tako razmišljao na njegovom mjestu. On mora tako razmišljati, on je svjetski prvak u teškoj kategoriji, a to je nešto vrlo posebno”, rekao je Tyson u nedavnom intervjuu za BT Sports.