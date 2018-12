WBC OBJAVIO VIJEST KOJOM ĆE ODUŠEVITI LJUBITELJE BOKSA: Fury i Wilder ponovno će se boriti

Bit će to repriza spektakla koji smo nedavno imali prilike gledati

Ljubitelji boksa će ponovno u ringu gledati dvoboj između Wildera i Furyja, potvrdila je to WBC organizacija. WBC je odlučio kako je najpravednije da se održi revanš američkog i britanskog boksača.

Spremni za revanš

“Želim taj revanš prije ijedne druge borbe. Nitko drugi me ne zanima. To je jedino ispravno i dobra stvar za boks. Spreman sam kad god je i on. Želim dati navijačima ono što žele i završiti priču jednom zauvijek. Ne želim druge borbe prije nego što se nas dvojica budemo ponovno borili”, objasnio je Wilder, a Fury je iznio svoju stranu priče:

“Trebao sam biti nagrađen s odlukom i nositi pojas sa sobom u Britaniju, no nažalost on ostaje u Americi. Obojica ostajemo neporaženi i trebamo opet bacati kocku. Imam nekakav smiješan osjećaj da će on sada uzeti tenisice za trčanje i bježati od mene”, našalio se Fury za ITV. Fury želi da se revanš održi u Londonu, ali nova borba će se ipak najvjerojatnije održati u Las Vegasu početkom 2019. godine.