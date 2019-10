WBC KOMENTIRAO NAPAD NA TRENERA HRVATSKE BOKSAČICE: ‘Stravičan i žalostan incident, ali istražit ćemo je li bilo kršenja kodeksa’

WBC najoštrije osuđuje bilo kakav nasilni čin u bilo kojem događaju vezanom za naš sport

Najbolja hrvatska boksačica, Ivana Habazin, otkazala je meč za svjetsku titulu u ženskom boksu nakon što joj je na službenom vaganju napadnut i teško ozljeđen trener Bashir Ali. Habazin se trebala boriti u Michiganu protiv najbolje boksačice svijeta Amerikanke Clarisse Shield, ali do tog meča za sada neće doći jer je njezin trener teško stradao i morao na hitnu operaciju lica.

POTRESENA HRVATSKA BOKSAČICA IVANA HABAZIN OTKAZALA MEČ: ‘Nema tog novca za koji bi sada ušla u ring’

‘Stravično i sramotno’

Incident je komentirala organizacija čiji pojas brani Amerikanka Shelds. “WBC najoštrije osuđuje bilo kakav nasilni čin u bilo kojem događaju vezanom za naš sport, a posebno stravičan napad koji se dogodio u službenoj aktivnosti oko ovog događaja”, piše u priopćenju boksačke organizacije.

“WBC je siguran da će odgovarajuća tijela u potpunosti primijeniti zakon na ovaj žalosni incident”, naglašavaju iz organizacije. Habazin je na kraju otkazala meč, a iz WBC-a poručuju kako će poduzeti mjere ako će pravila organizacije biti prekršena.

“WBC će pratiti istragu i rješenje slučaja, a zatim će utvrditi je li WBC podložan kršenju bilo kojeg pravila, propisa ili etičkog kodeksa organizacije”, stoji u priopćenju.

PROCURILA POTRESNA SNIMKA NAPADA NA TRENERA IVANE HABAZIN: Javila se hrvatska boksačica – ‘Mora hitno na operaciju’

Najbolja hrvatska boksačica javila se putem Facebooka te potvrdila da je njezin trener izvan životne opasnosti, ali da se neće boriti protiv Shields.

“Prošla je ponoć, još uvijek sam u bolnici. Bashiru je upravo završila operacija, ovdje je i bit će dobro. I ja ću biti dobro. Borba je službeno otkazana. Ima puno toga što se govori, napadaju me da se bojim, no mislim kako se ne mora reći puno toga. Ova cijela situacija je ispala veliko sranje i ukazana mi je velika doza nepoštovanja. Meni je najvažnije da je moj trener dobro i ne znam kako itko može misliti da ću nakon ovog što je priušteno meni, mom treneru i mom timu ući u ring. Četiri mjeseca smo on i ja bili daleko od svojih domova, dali smo sve u ove pripreme. Ovim otkazivanjem također puno gubimo, no vratit ćemo se jači. Ne znam samo kako itko može vjerovati da ću ući u ring jer tamo ne idem bez svog trenera. Hvala svima”, rekla je Ivana.

Incident je komentirala i Shield i to odveć bezobrazno.

“Zovu je Ivana ‘bez isprika’, pa očekujem da ih i ne bude. Sigurna sam da ima drugog trenera kojeg može dovesti na borbu”, rekla je na Instagramu Amerikanka Sheild.

“Pa ništa se nije dogodilo Ivani nego, nažalost, njezinu treneru. A on je pokazao ogroman manjak poštovanja. Iako ne opravdavam to što mu se dogodilo. Ja nisam nikome rekla da mu naudi, to nema veze sa mnom i počinitelj nije nitko iz mojega tima”, naglasila je američka boksačica.

DOZNAJEMO DETALJE! DRAMA NA VAGANJU IVANE HABAZIN: Napadnut trener hrvatske boksačice: ‘Nismo znali ima li pištolj ili nož’