VRLO BRZO ĆEMO GLEDATI REVANŠ POVETKINA I WHYTEA: Otkriveno kad je na rasporedu nova borba

Ruski boksaš Alexander Povetkin šokirao je Britanca Dilliana Whyte u borbi za privremeni WBC pojas te je došao do pozicije obaveznog izazivača WBC prvaku. To je trenutno Tyson Fury kojeg vjerojatno čeka treći meč protiv Deontaya Wildera.

Povetkin je iznenadio cijeli svijet s obzirom na to koliko je Whyte izgledao impresivno u prve četiri runde. U četvrtoj je dva puta rušio Povetkina, ali je onda u petoj Rus uzvratio i nokautirao Britanca.

[VIDEO] POVETKIN ŠOKIRAO BOKSAČKI SVIJET: Rus brutalnim nokautom poslao Whytea u svijet snova; ovo nitko nije očekivao

Kako prenose engleski mediji, Whyte je odmah nakon borbe prišao svom promotoru Eddieju Hearnu i pitao ga može li se ponovo boriti protiv Povetkina u prosincu ove godine. Hearn je rekao da nema problema.

Eddie Hearn confirms there will be a rematch between Dillian Whyte and Alexander Povetkin https://t.co/tNdKxjknpE

— Fight Train (@TrainToFight) August 23, 2020