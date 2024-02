Vlado Božić, poznati boksački trener, jedan od najboljih i najcijenjenijih u Hrvatskoj, ali i šire, gostovao je danas u studiju Net.hr, dan prije odlaska u Kolumbiju na mjesec dana, gdje će se s Ivanom Habazin pripremati za veliki meč.

Od vremena Mate Parlova do danas, Hrvatska je imala samo dva svjetska prvaka - Stipu Drviša (WBA) i Ivanu Habazin (IBO i IBF).

Ivana Habazin i Vlado Božić ponovno u boksačkom sedlu

Ponovna suradnja s najboljom hrvatskom boksačicom, naravno i njen spomenuti meč za čak tri titule prvakinje svijeta u valteru, u fokusu je ovog razgovora, ali na boksačkom meniju su bile i ostale aktualne boksačke teme...

Ulog nisu samo titule, nego nešto puno više

Nakon višemjesečnih pregovora, Ivana Habazin je dogovorila veliku borbu za naslov svjetske prvakinje po WBA, WBC i IBO verzijama i sad se nalazi u Kolumbiji, gdje se aklimatizira za ono što slijedi. No, nisu samo titule ulog u ovom meču. On je, za Ivanu i Vladu, kud i kamo veći...

Po prvi put je Vlado otkrio kako je i zašto došlo do ponovnog boksačkog zbližavanja između njega i Ivane, s kojom je prošao sito i rešeto u boksačkom smislu, koju je izgradio u boksačicu za velike kapacitete i postignuća.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL Ivana Habazin i Vlado Božić - ponovno u boksačkom sedlu, ispred jednog od najvećih izazova u njihovim životima.

"Uvijek sam bio u kontaktu s Ivanom, nikad ju nisam napustio. Jednostavno, dosta se velikih stvari poklopilo i jedna od tih je i ja. Bila je Ivana Habazin kod mene prije Nove godine i sudjelovao sam u tom nekom razgovoru i dogovoru. Nisam neki vjernik, ali vjerujem u upliv, u ulazak neke više energije. Bez mene su joj šanse male za pobjedu u borbi. Opasna je Amerikanka, ima 9-1. Nemamo puno vremena, ali vjerujemo u pozitivan ishod", rekao nam je Vlado Božić.

Vlado je Ivanu Habazin boksački izgradio

Ivanu Habazin je Vlado izgradio do te mjere da bude svjetska prvakinja i sad je ponovno trenerski vodi, ovog puta u meču protiv opasne Amerikanke Jessice McCaskill, 20. travnja u Zagrebu, u KC-u Dražen Petrović.

"Ja ću pokušati biti tu jedna mentalna podrška. Amerikanku ne možemo dibit na njezin američki stil, nego onaj koji je radila samnom. Moj stil boksa je 70% istok i 30% zapad. Uzeo sam najbolje iz zapadnog boksa kao trener. Ako ispunimo samo 60-70% što sam zacrtao, pobijedit ćemo. Ja najbolje mogu doprijeti do nje jer smo prije dugo radili skupa, trenirali", navodi Vlado Božić.

Zahvaljujući Ivani, njezinoj upornosti, došlo je do ovog meča'

Ivana je u listopadu 2022. u Zaboku pobjedom nad Dianom Prazak osvojila WBC-ov Silver pojas i stekla pravo napada na pravi, ali stvari su se zakomplicirale onako kako se samo u profesionalnom boksu zakomplicirati mogu, te je 34-godišnja Hrvatica bila zapela u labirintu interesa promotora i boksačkih organizacija koji su preko reda gurali druge borkinje. Pričala nam je Ivana Habazin o tome...

U 14 i pol mjeseci od osvajanja Silver pojasa Habazin je odradila dvije borbe. U svibnju prošle godine je kao hitna zamjena u meču za pojas u srednjoj kategoriji, višoj od njenog veltera, jednoglasnom odlukom sudaca izgubila od Terri Harper, a u rujnu mjesecu, dakle, prije nekoliko mjeseci, je u meču za prestiž svladala Timeu Belik.

Poraz od Harper nije utjecao na Ivanovu poziciju u velteru i posljednjih dana 2023. konačno je okončala pregovore za jedan od svojih najvećih mečeva u životu. Ovo je velika prilika za nju da ispuni svoju sudbinu, postane višestruka vlasnica pojaseva prvakinje svijeta. Da se upiše u povijest.

'Ako to sad Ivana ne uzme, prošla baka s kolačima'

"Zahvaljujući Ivani, njezinoj upornosti, došlo je do ovog meča. Zahvaljujući njezinom menadžeru, njoj samoj i gospodin Klem, bez kojeg se ništa ne bi moglo dogoditi. Jer, on financira sve. On je najbitnija karika. Bez njega se uopće ne bi upuštali u ovu priču. Sad ću vam otkriti neke detalje. Niti ovo niti Ivana ni ja ovo ne radimo zbog novaca. Nikakav financijski interes nemam, meni je cilj da ona to uzme, jer je zaslužila i trudila se. Ako to sad ne uzme, prošla baka s kolačima. Godine stižu. Ovo je Božja želja, šansa, poklon na njezinom trudu i radu."

'Da nema Klema, ovog ne bi ni bilo'

Vlado je nastavio otkrivati detalje...

"U ovoj sam priči zbog Ivane i gospodina Klema, koji je imao hrabrosti ući u to. Naravno, mi smo veliki prijatelji. Sebe sam stavio na zadnje mjesto i na treće sam mjesto stavio titule. Ulog je puno veći od titula. Ulog je višegodišnji teški rad. Takva mi je sudbina, moram to odraditi."

Zanimljivo, ali s Vladom Božićem dotaknuli smo se i stanja u hrvatskom amaterskom boksu, te nam je objasnio kako on gleda na činjenicu da ga nitko nikad iz HBS-a nije zvao za ikakvu suradnju, u svrhu napretka hrvatskog amaterskog - olimpijskog boksa.

'Trebalo bi biti malo više discipline u našem boksu, previše je tu egoizma'

"Bit ću ti iskren. Pratim malo, ne detaljno, tih par kategorija, ali dovoljno da vidim neke stvari... znam da je mali Veočić aktualan. Pratim njega i par teškaša. Pratim Miluna, gledam kako se to sve događa. U posljednjih 4-5 godina sam bio u nekom drugom modu. Mislim da u nekim segementima je napravljen veliki napredak, ali još uvijek kod nas se ne zna tko pije, a tko plaća. Trebalo bi biti malo više discipline. Jako je teško kad je tu puno egoizma, svi sve znaju. U hrvatskom boksu trebalo bi se znati tko pije, a tko plaća."

'Nikad me nitko nije kontaktirao iz HBS-a za pomoć, bilo kakav savjet'

"Ne, nikad me nitko nije kontaktirao iz HBS-a za pomoć, bilo kakav savjet. Ljudi kod nas u boksu očito smatraju da takvo što ne trebaju. U boksu je, znaš, dosta specifično, ljudi su dosta ponosni, preponosni bi rekao. Ništa me ne iznenađuje, ali nije mi žao što me nitko nije zvao, kontaktirao, da pomognem. Imam neki svoj mir, pronašao sam ga. Živim u tom svom mikro ciklusu. Ne treba mi više od toga. Mogli su me jeftino kupiti, ali sad više nema smisla. Amaterski boks kod nas griješi jer se ne zna koji je stil Hrvata u boksu. Kad je moj brat boksao, znalo se kako boksaju Turci, Nijemci, Rusi i Ukrajinci. Hrvati boksaju sve i ništa, nemaju svoj put. Ali, ima to dosta veze s ekonomijom kod nas. Dalo bi se sve napraviti, samo treba imati sistematizaciju i kompletan progam."

S Vladom Božićem smo u studiju razgovarali skoro 20 minuta. Pogledajte priloženi video gore.

