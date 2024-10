Artur Beterbiev pobijedio je Dmityja Bivola u spektakularnom okršaju u Ryadu u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu i obranio WBC, WBO, IBF titule, uzeo WBA pojas Bivolu, te postao apsolutni vladar poluteške kategorije. Odluka je to koja je u najmanju ruku kontroverzna.

Foto: Privatna arhiva

Sudar titana otišao je tako na stranu Beterbieva nakon 12 rundi većinskom sudačkom odlukom. Jedan sudac borbu je bodovao neodlučeno (114-114), a ostala dvojica su prednost dala Beterbievu (116-112, 115-113).

Kontroverzno je, stoga, ovaj boksački meč godine završio, tim više jer je Bivol, ne samo prema našem dojmu nego i dojmu dobrog dijela borilačkih stručnjaka, bivših i sadašnjih boksača i fanova na društvenim mrežama, ostavio bolji dojam, plasirao više udaraca i pogodio više čistih udaraca.

Vlado Božić pažljivo je pogledao meč. Jedan od najboljih boksačkih trenera u Hrvatskoj, slavni boksački stručnjak, autoritet za plemenitu vještinu, trener Ivane Habazin, dao je stručni komentar portalu Net.hr.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Ivana Habazin i Vlado Božić desno

"Meč meni uopće nije bio zanimljiv. Vidio sam samo jednog boksača koji ide naprijed, a to je bio Beterbiev, dok ga je Bivol učinio smiješnim kretanjima unazad i blokovima. Ja sam ovako nabrzaka izbrojao da je Beterbiev dobio samo 4 runde. Da je dobio i pet rundi, 7-5 je za Bivola. A ovaj sudac, majmum neki, naravno da je dobio pare, 99%. Jer, ako nije, onda je glup čovjek. Tu je onaj u 'plahti' odlučio, zato što Beterbiev ima 40. Trebao bi biti revanš, Saudijskoj Arabiji, a tada će vjerojatno, ako se dogodi, pobjedu dati Bivolu. A Bivol će i tad biti 10-15% bolji nego sad. Politička, religiozna odluka donešena prije meča. Ništa drugo osim toga", tvrdi Vlado Božić u stručnom komentaru Net.hr-a...

"Znači, gledao sam snimku od početka do kraja, polako, lijepo. Kad sam prvo pročitao izvještaje, prvo mi je palo na pamet da bi odluka mogla imati veze s religijom. Tada još nisam pogledao meč. To mi je prvo palo napamet. Onda sam pogledao meč i došao do nekih svojih zaključaka, a nakon toga pročitao malo komentare, a jedan koji sam našao je identičan nekom mojem zaključku. Po meni, to je bila religiozna odluka", objašnjava nam Vlado Božić i nastavlja.

"Ništa drugo, nego religiozna odluka. Jedan sudac je dao samo 4 runde Bivolu, taj ne smije više nkad suditi ništa. Taj lik nije normalan. Ako je smisao boksa da samo ideš naprijed, onda je dobio Beterbiev, ako je to smisao boksa. Ali, to nije smisao boksa, smisao je boksa da zadaš što više čistih udaraca. Po meni, pobijedio je Bivol, apsolutno. Pokrali su ga na najjače".

Vlado je spominjao Bivolovu "klackalicu". Je li se Beterbiev upecao u Bivolovu "klackalicu"?

"Klackalica je ulaz-izlaz u boksu, samo malo u širem gardu s nogama. Kad radiš ulaz-izlaz. Međutim, Beterbiev je išao stalno naprijed, pa Bivol to nije mogao raditi. Beterbiev je nabio pritisak i tempo, ali sve što je bacio Beterbiev, 90% je završilo u bloku Bivola. Ako se boduje ulazak u blok, onda je pobijedo Beterbiev. Ali nije. Bivol je uadaro čišće u više udaraca. Bivol se dobro kretao, eskivirao, radio nogama, Beterbiev je u nekim trenucima ispadao smiješan. Bivol je 20 do 30 % bolji boksač od Beterbieva. Jednostavno bolji, ritmičniji, čišće udara, više udara, inteligentniji je, bolje se kreće. To je bio sudar boksača iste boksačke škole, ali dva različita stila boksa."

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Daleko da Beterbiev nije ozbiljan boksač, to uopće nije sporno, ali po Vladi je Bivol boli bar 20 do 30%...

"Da je meč bio u Las Vegasu, Bivolu bi pisali čistu pobjedu. Ma, ima tu politike, u ovoj sudačkoj odluci, odlukama ima politike. Rat u Ukrajini s ovim mečom apsolutno ima veze.

Šef Čečenske Republike Ramzan Kadirov bio je na eventu u Ryadu, isto kao i Adam Sultanovich Delimkhanov, nekadašnji član ruskog parlamenta Duma, član vladajuće ruske Ujedinjene partije i šef čečenskog ogranka u Ruskoj Nacionalnoj Gardi. Nevjerojatno da su njih pozvali. Veze to nema s boksom, sportom...

"Ma da, jasno. Ja što sam vidio, jedan pravi udarac je ostvario Beterbiev. Jedan pravi, čisti, ozbiljan udarac je primio Bivol. Nešto u tijelo, ali sitno. Bivol je bio bolji, koliko se ja razumijem u boks. Bivol je bio bolji. Gledajte, ništa ne znači ako se neki boksač kreće unazad, da je ovaj drugi bolji. Ma ne, nikako. Boksač ako se kreće unazad, eskivira udarce, to ne znači da je u inferiornom položaju. To je stvar taktike. Tako s ekretao Ali protiv Foremana, pa je na kraju pobijedio. Milijun je takvih primjera. Treba brojati upućene čiste udarce. Tu je Bivol daleko bio bolji. Meč meni uopće nije bio zanimljiv. Vidio sam samo jednog boksača koji ide naprijed. Ja sam ovako nabrzaka izbrojao da je Beterbiev dobio 4 runde. Da je dobio i pet rundi, 8-4 je za Bivola. A ovaj sudac, majmum neki, naravno da je dobio pare, 99%. Jer, ako nije, onda je glup čovjek. Tip, pazite ovo, Bivolu daje 4 runde, a bilo je obratno", izjavio je Vlado Božić.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL Stjepan na ramenima svog brata Vlade nakon što je osvojio pojas prvaka.

Vlado je nastavio analizirati meč...

"Ma da je i Beterbiev dobio pet rundi, ajmo mu dati jednu još, opet je Bivol u prednosti. Opet samo tada na 7-5 u odnosu za Bivola. Kontroverza samo takva. Iako, mislim da Beterbiev nije dobio više od 4 runde.

