Jedan od najbrutalnijih nokauta ove godine, možda i najbrutalniji, mogli smo vidjeti proteklog vikenda na MMA priredbi Cage Warriors 118.

Glavna borba večeri bio je okršaj srednje kategirije između Nathiasa Fredericka i Jamieja Richardsona.

BILA JE TO MAKLJAŽA GODINE: Nevjerojatni Brazilac obranio pojas prvaka, upisao se u povijest, i postao nova UFC senzacija

Frederick je u trećoj rundi jakim lijevim krošeom nokautirao Richardsona, ovaj je već bio u nesvijesti, ali ga je Frederick nastavio na podu tući sve dok sudac nije prekinuo borbu.

Na kraju se pobjednik borbe ispričao svom protivniku odnosno njegovom kutu. Kako je sve to izgledalo, možete pogledati u videu:

One shot KO power 💥

The champ Nathias Frederick with the shot of the night, successfully defending his Middleweight Title in the process.

What a way to end #CW118 ⭐️ pic.twitter.com/S9dJna9Xfx

— Cage Warriors (@CageWarriors) December 11, 2020