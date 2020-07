Foto: Screenshot: You Tube

Bio je to sudar titana

Na društvenim mrežama osvanula je brutalna borba između nekadašnjih šampiona Evandera Holyfileda i Georgea Foremana. Dogodilo se to 19. travnja 1991. godine u Convention Centeru u Atlantic Cityju, saveznoj američkoj državi New Jersey. Tada 28-godišnji Holyfield je do te borbe imao skor 25–0 (21 nokaut), dok je Foreman imao skor 69–2.

Također, Foreman je na službenom vaganju uoči borbe iznosio 117 kg, dok je Holyfield 94 kg.

‘Bitka za generacije’

Bio je to sudar titana za teškaške pojaseve svjetskog prvaka prema WBA, WBC, IBF i Linealnoj verziji koje je branio Holyfield. Borba je bila prozvana “bitka za generacije”.

Borba je ostala zapamćena po sedmoj rundi. Na početku spomenute runde Holyfield je bacao arsenal udaraca, dok je Foreman čekao svoju priliku, dobijavši udarce. Koju sekundu kasnije, Holyfield je promašio lijevi kroše, što je dovelo do toga da je Foreman uzvratio gromovitim desnim krošeom. Foreman se tada pretvorio od lovine do napadača u ringu. Kako je počela druga minuta runde, Holyfield se oporavio i nastavio s 15-sekundnom kombinacijom više udaraca koja je zadivila i samog Foremana…

Foreman sve preživio

Iako se činilo kako su gromoviti udarci Holyfielda umorili Foremana, on je ipak uspio preživjeti ostatak runde bez da je pao. Časopis “The Ring” je ovu rundu nazvao rundom godine. Iako je Foreman bio konkurentan tijekom cijele borbe, Holyfield je na kraju pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca (116–111, 115–112 i 117–110). Međutim, Foreman je mnoge impresionirao time što je izdržao u jednoj otvorenoj tučnjavi s puno mlađim borcem. Pogledajte kako je to izgledalo…