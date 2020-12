[VIDEO] ZABORAVITE NA MCGREGORA, OVAJ DEČKO ĆE BITI HIT: Trener koji je stvorio Conora uvjerava – ‘Pazite se njega, opasan je’

Većini ljubitelja MMA-a ime Illais Bulaid neće značiti previše, a onima koji prate kickboks mogli bi biti nešto poznatije, ali MMA trener John Kavanagh tvrdi kako će za ovog dečka uskoro saznati cijeli svijet te da će Bulaid biti jedan od najjačih.

Inače, Kavanagh je trener koji je stvorio Conora McGregora, bivšeg dvostrukog prvaka pri UFC-u, a trener sada tvrdi kako ima novu zvijezdu koja je spremna pokoriti MMA svijet.

One to watch in 2021. Dangerous. https://t.co/32jA8ZLMaZ

— Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) December 21, 2020