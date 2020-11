[VIDEO] ‘VIŠE PUTA SAM TRAŽIO BORBU S HRGOVIĆEM’: Elitni boksač progovorio o svemu – bez kočnica!

‘Već sam nekoliko puta tražio borbu protiv Hrgovića’

Trenutno sedmi teškaš svijeta, 32-godišnji Amerikanac Michael Hunter (18-1-1), čovjek koji ima iskustvo boksanja s jednim Oleksandrom Usykom (18-0-0) i koji je odboksao 12. rundi, na kraju neriješeno, s 4. teškašom svijeta Povetkinom (36-2-1), dao je intervju za BoxingScene.com.

Hunter je tražio borbu protiv Hrge?

U njemu je rekao kako je već tražio borbu protiv najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića koji ga je prozvao i poslao mu poruku kako će ga uspavati i poslati u bolnicu, ali da su ga nekoliko puta odbili…

“Nisu me nazvali na mobitel, a svi iz njegovog tima imaju moj broj. Pričaju o meni kao da je teško pregovarati sa mnom, a sada kažem ljudima da nitko od njih nije pričao sa mnom o Hrgoviću. Borili smo se na istim priredbama protiv različitih protivnika prošle godine i uvijek bih pitao što se događa? Kada ćete mi dozvoliti da se borim protiv Hrgovića? Rekli bi mi da je i dalje prezelen te da još nije spreman za takvu borbu i boksača. Naravno, ako je spreman, borit ću se protiv njega. Već sam nekoliko puta tražio borbu protiv Hrgovića”, rekao je Hunter u razgovoru za BoxingScene.com. Inače, Hrgovićev co promotor i Hunterov glavni promotor, najmoćniji promotor današnjice u boksu Eddie Hearn, očito ima drugačije planove. Međutim, do njihovog sudara moglo bi doći, trebalo bi…

‘Borba Hrgovića i Huntera bila bi sjajna’

“Želim mu poslati poruku. Idemo to odraditi, bez brige, bit će kratko, nećeš ništa osjetiti. Zaspat ćeš, past ćeš i probudit ćeš se u bolnici, neće ništa boljeti”, rekao je Hrgović u kratkom videu koji je objavio iFL TV na svom Twitteru. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Nisse Sauerland, Hrgovićev prvi i glavni promotor, rekao je britanskom Sky Sportsu:

“Borba Hrgovića i Huntera bila bi sjajna. Samo dajte. Hunter je dobro ime. Cijenim ga kao borca, jer prima gotovo svakog u ring i zapravo ne odstupa, i bila bi to sjajna borba. S naše strane nemamo nikakvih nedoumica u vezi s borbom protiv Michaela Huntera, i bit će to sjajna borba. Spremni smo, kad god ona bila, kad god se dogodila. ”