[VIDEO] VELIKA POBJEDA OMILJENOG MMA BORCA ‘CROATE’ U KSW-U: Slavio odlukom sudaca nakon dominacije u kavezu

Argentinski borac hrvatskih korijena, Francisco Barrio “Croata” upisao je veliku pobjedu na KSW eventu u Lodzu i to protiv domaćeg borca Bartolomeja Kopere. Barriju je to bila prva pobjeda u ovoj organizaciji i došao je do omjera 8-2.

Slavio je jednoglasnom odlukom sudaca i to potpuno zasluženo jer je dominirao kroz cijeli meč. Inače, Barrio je osvoji hrvatske navijače čestim naglašavanjem svojeg porijekla i činjenicom da ulazi u kavez uz hrvatske pjesme. U Hrvatsku je došao devedesetih godina prošlog stoljeća s ocem koji se borio u Domovinskom ratu.