[VIDEO] UNDERDOG BRUTALNO NOKAUTIRAO STRAŠNOG NIGERIJCA: Pogledajte trenutak koji je zgrozio javnost

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 13:53 13.06.2019

‘Tri udarca lijevom napravila su posao’

Boks je uistinu fantastičan i brutalan sport. Vidjeli smo i koliko u nedavnom meču za naslov prvaka svijeta između novog teškaškog prvaka Andyja Ruyza Jr. (29.) i dotadašnjeg vlasnika tri pojasa (WBA – Super, WBO, IBF) Anthonyja Joshuu, u kojem je Meksikanac iz Kalifornije prekidom uzeo titule i tako kreirao jednu od najvećih senzacija u povijesti boksa.

[VIDEO] POVRATNIČKI NOKAUT GOLOVKINA KOJI JE DIGAO NEW YORK NA NOGE: Kanađanin nije znao gdje je nakon strašnog krošea

No, boksačka javnost nedavno je svjedočila nečem fantastičnom. Naime, pretprošlog vikenda održan je meč na “PBC on FOX” eventu, u kojem je prvi poraz u karijeri doživio favorizirani nigerijski teškaš, Onoriode Ehwarieme. Radi se o PBC on FOX eventu održanom u San Jacintu, savezna država Kalifornija, kojeg je predvodio meč Huga Centena Jr. i Williea Monroea Jr.

Na istom programu svoj je američki debi nastup trebao odraditi najveći afrički teškaški potencijal. Onoriode Ehwarieme (17-1, 16 KO) po prvi put je došao boksati u Ameriku, istog dana kad je to napravio njegov sunarodnjak porijeklom, Anthony Joshua, prenosi borilački portal Fight Site.

Ehwarieme je protiv sebe imao klasičnog američkog “journeyman” boksača Rodneyja Hernadeza, koji je do tog meča ostvario 12 pobjeda, sedam poraza i dvije neodlučene borbe, a samo tri puta slavio je nokautom. Sve je bilo spremno za sjajan američki debi Nigerijca. No, Hernandez se s time nije složio….

“Prilika boksati na velikom eventu uz prijenos na uglednoj FOX televiziji je nešto što ga je dodatno motiviralo i svoj posao odradio u prvoj rundi. Tri udarca lijevom napravila su posao”, ističe se u tekstu spomenutog borilačkog portala. No, Onoriode Ehwarieme je nakon nokauta pao na pod, pridigao se, na nogama pokušavao stajati dok mu je sudac odbrojavao, ali onda je u jednom trenutku pokušao hodati, ali noge su ga izdale. Također, u njegovom pogledu vidjelo se kako Ehwarieme nije svoj, nije priseban, sve je poprilično grozno izgledalo. Pogledajte, uostalom, i sami taj trenutak.