[VIDEO] UFC-OVOJ BORKINJI ISPALE GRUDI TIJEKOM BORBE: Neugodnu situaciju u posljednjem trenutku spriječio sudac

U jednom je trenutku sudac nakratko prekinuo borbu i to samo kako bi popravio sportski grudnjak Brazilki Viani

U vikendu za nama održan je UFC on ESPN 18 u kojem je naslovna borba trebala biti ona između dvojice teškaša Curtisa Blaydesa i Derricka Lewisa, ali ona je otkazana jer je Blaydes pozitivan na koronavirus.

No, u glavnom programu mogle su se vidjeti brojne zanimljive borbe, poput one Norme Dumont Viane i Ashlee Evans-Smith, u kojoj je Brazilka Viana slavila jednoglasnom sudačkom odlukom. Međutim, njezina borba bila je zanimljiva po još nečemu, nečemu nesvakidašnjem.

Naime, tijekom meča ovih dviju borkinja mogli smo vidjeti jednu neobičnu, ali vrlo lijepu gestu suca. U jednom je trenutku sudac nakratko prekinuo borbu i to samo kako bi popravio sportski grudnjak Brazilki Viani.

Viana je bila u “mount” poziciji i pokušavala se prebaciti u poziciju za “ground and pound”, a tada joj se grudnjak podigao i ispale su joj grudi. No, srećom, sudac je to vidio i na sekundu zaustavio meč kako bi popravio djevojci opremu, odnosno kako je kamere ne bi snimile i stvorile joj još neugodniju situaciju.

Situaciju pogledajte OVDJE.