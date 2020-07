UFC-ov borac velter kategorije Mike Perry u srijedu navečer nokautirao je zaposlenika jednog restorana, javlja TMZ.

Perry je bio u pratnji svoje djevojke Latory Gonzalez na večeri, no u jednom je trenutku došao u prepirku s drugom osobom.

Osoblje restorana zamolilo ga je da izađe, ali sukob se nastavio izvan restorana. Perry je prijetio starijem čovjeku koji je ušao u sukob s njim, prijetio je da će ga nokautirati, što je na kraju i učinio.

JEDAN OD NAJŠOKANTNIJIH TRENUTAKA U MMA POVIJESTI: Nokaut koji je zauvijek promijenio UFC; Pozadina priče izašla na vidjelo

Internetom se širi poduži video cijelog tog sukoba, pogledajte ga u nastavku:

🎥Footage of what appears to be Mike Perry punching an older man as he is ejected from a bar. Perry screams the N word multiple times.

Big yikes. pic.twitter.com/zYNfcI50q9

— Andy Stevenson (@andyste123) July 9, 2020