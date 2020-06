‘Tehnika ovog djeteta je puno previše je napredna’

Teško je uopće i povjerovati da jedno dijete, koje barem po snimci nema više od sedam godina max, može tako brzo eskivirati udarce. Na Facebook i Twitter profilu američkog Bleacher Reporta osvanula je napredna obrambena tehnika jednog mladog borca, navodi se boksača, koja uistinu ostavlja bez daha. Jer, njegove eskivaže jedva se mogu vidjeti okom. Mladi borac dolazi iz Kine, a u opisu videa stoji:

This kid's technique is way too advanced 😳 via wushu.talent/IG pic.twitter.com/WpvjDBa2oL — Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2020

NAJBOLJI BOKSAČKI MEČ SVIH VREMENA: Jedan su drugog nemilosrdno bombardirali 15. rundi; Bilo je to skidanje pramenova

‘Tehnika ovog djeteta je puno previše je napredna’

“Tehnika ovog djeteta je puno previše je napredna i ono pokazuje elitne pokrete. via wushu.talent/IG”, stoji u opisu snimke koja je izazvala oduševljenje borilačkih fanova i postala apsolutni hit na društvenim mrežama.

Priznata borilačka akademija za talentirane klince

Inače, Wushu škola je borilačka akademija koja okuplja talentiranu djecu od sedam godina nadalje, koja su podvrgnuta skoro pa vojnoj stegi. Njihov dan započinje negdje oko 6 i cijelo vrijeme su podvrgnuti teškim treninzima, sve u svrhu kako bi jednog dana postali priznati borilački majstori.

Klinci koji su poslani u Wushu školu prolaze zahtjevnu obuku koja traje godinama, stoji u knjizi “The Way of the Warrior: Martial Arts and Fighting Skills from Around the World“.

‘Borilački pokreti nastali i implementirani u Kini’

“Wushu su borilački pokreti nastali i implementirani u Kini. Spadaju u razorne psihičke pokrete koji se pretaču u tjelesne, fizičke i prije svega napadačke. Wushu je poput umjetnosti”, opis je u knjizi Wushu talents.