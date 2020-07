[VIDEO] SZYMANSKOM NIJE BILO DOBRO NAKON OVE KONTRE: Ovo je Nitro mogao bolje iskoristiti, međutim…

Vidjeli smo u drugoj rundi odličnu kontru Pejića, visoki tempo borbe

KSW 53 bio je naziv priredbe s kojom se poljski MMA gigant, najjača organizacija slobodne borbe u Europi, u subotu vratio na borilačku scenu, ali za sve navijače hrvatskog “Nitra” iz Varšave su stigle loše vijesti.

[VIDEO] SPEKTAKULARNI POTEZ NITRA: Superman udarcem majstorski uzdrmao Szymanskog

Drugi uzastopni poraz za Pejića u KSW-u

Poznati borac iz zagrebačkog American Top Teama upisao je svoj drugi KSW poraz u nizu te je nakon Daniela Torresa od njega, u borbi na tri runde po pet minuta u lakoj kategoriji, bio uspješniji i neugodni Poljak Szymanski.

U drugu rundu Szymanski je ušao bolje i pritisnuo Pejića na mrežu, koji se uz pomoć kaveza pokušao vratiti u stojku, ali na dvije minute do kraja runde Pejić je napravio dobru kontru i uzdrmao Szymanskog. No, ni to nije bilo dosta da sebi kreira eventualnu bolju poziciju.

Luda i dinamična druga runda, oba borca su pokazala da imaju energije i hrabrosti

Uslijedila je luda i dinamična druga runda, oba borca su pokazala da imaju energije i hrabrosti za izmjenu udaraca. No Poljak se obranio i od tog napada te je front kickom vratio Hrvatu i bolje završio rundu.

Vidjeli smo u drugoj rundi odličnu kontru Pejića, visoki tempo borbe.