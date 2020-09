Njegove eskivacije su brze, a krošei precizni i razorni, a jedan je završio i u licu njegovog trenera

Ako su ikome nedostajale boksačke legende stare škole, doći će na svoje 28. studenog, kad će se u egzibicijskom meču boriti legendarni Mike Tyson i Roy Jones Jr.

Boksački meč veterana nešto je o čemu se već jako dugo priča, a Tyson je konačno pronašao boksača koji s njim želi uči u ring. Proteklih mjeseci ljudi se ne mogu načuditi u kako je dobroj formi Iron Mike. Čovjek s 54 godine izgleda fantastično, no više je to od same estetike.

Brz i moćan

Legendarni nokauter i svojevremeno najmlađi svjetski boksački prvak žestoko se priprema za meč s tri godine mlađim Jonesom. Najnoviji video stiže iz njegove dvorane, a u njemu se vidi koliko je Tyson u ovom trenutku brz i moćan.

Njegove eskivacije su brze, a krošei precizni i razorni, a jedan je završio i u licu njegovog trenera. Zapravo, dosta je teško sve to pohvatati u normalnom vremenu, najbolje se vidi u usporenoj snimci. Kako udara Tyson i koliko se Roy Jones treba bojati, pogledajte u videu: