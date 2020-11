Krenuli su razni komentari, neki su pisali da izgleda kao Ned Flanders, lik iz Simposona, a neki da su to pravi ‘vatrogasni brkovi’, što god to značilo

Najveći UFC-ov teškaš svih vremena Stipe Miočić još uvijek čeka potvrdu svoje nove borbe. Prema svemu sudeći, bit će to borba s Francisom Ngannouom, a datum još uvijek nije potvrđen.

Dok se to ne dozna, Miočić provodi puno vremena sa svojom obitelji, a dosta je aktivan i na društvenim mrežama. Ovih je dana odlučio podijeliti motivacijski govor sa svojim fanovima, pustio je video na svoj Instagram, a svi su primijetili nešto sasvim drugo.

Naime, Miočić je pustio brkove, modni je to potez koji već dugo nije tako popularan, no borac iz Clevelanda ne mari za to. Krenuli su razni komentari, neki su pisali da izgleda kao Ned Flanders, lik iz Simposona, a neki da su to pravi “vatrogasni brkovi”, što god to značilo. Pogledajte video:

Uglavnom, Miočić je najboljim UFC teškašima glavna meta. Nedavno je i trener Jona Jonesa izjavio da definitivno ciljaju na borbu s njim za naslov prvaka, no teško će do toga doći, bar ne još, jer je prvi na redu za napad na naslov ipak Ngannou.