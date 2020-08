[VIDEO] SRPSKI BORAC STRAŠNIM I EKSPRESNIM NOKAUTOM IZBORIO UFC UGOVOR: Dana White nije vjerovao čemu svjedoči; ‘Obožavam tog malog’

Srbija ima ukupno sedmog UFC borca u povijesti, trenutno četvrtog na rosteru. Uroš Medić (27) iz Vojvodine je u noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu sudjelovao na turniru UFC Dana White Contender Series u SAD-u, koji šef UFC-a organizira kako bi pronašao nove talente kojima kasnije daje ugovor s najjačom organizacijom slobodne borbe u svijetu. Američki PRO Sports piše kako je Dana White ostao zapanjen i oduševljen Urošom Medićem.

UFC-OV SPEKTAKL KOJI ĆE RUŠITI REKORDE GLEDANOSTI: Vraćaju jednog od najvećih boraca da prekine dominaciju Khabiba?

Dana White Amazed With Uros Medic, Gives Him the UFC Contract After DWCS https://t.co/9ki7GKlW3P

.@DanaWhite couldn't get enough of @urketaraketa after #DWCS:

"He said 'put my number on speed dial.' So, this dude is right up my alley. I love it."

Watch full video: https://t.co/RGISscv5Ik pic.twitter.com/clZzdszSzW

— MMAFighting.com (@MMAFighting) August 5, 2020