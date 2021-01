[VIDEO] ŠOKANTAN PORAZ BORCA IZ CRO COPOVA TIMA: Na trenutak izgubio koncentraciju i protivnik ga je devastirao laktovima

Nažalost, perspektivni hrvatski MMA borac, koji trenira u dvorani legendarnog Mirka Filipovića Cro Copa, Aleksandar Rakas, nije uspio upisati pobjedu u svom debiju u organizaciji KSW. Na eventu KSW 58 porazio ga je domaći borac Michal Michalski i to već u prvoj rundi.

Hrvat je dominirao četiri minute i dobro je isprebijao Poljaka, ali ovaj je u sekundi uspio preokrenuti meč i to ponajviše zbog nepažnje našeg borca. Rakas je potkraj runde malo podigao tempo borbe i zadavao je puno problema Poljaku, toliko da se činilo da bi ga vrlo brzo mogao i završiti, ali onda je u jednom trenutku valjda izgubio koncentraciju i otvorio se te ga je protivnik uspio srušiti.

Poljak se našao u sjajnoj poziciji jer mogao je laktovima napasti glavu Rakasa i nakon što ga je nekoliko puta udario, ovaj se prestao braniti i sudac je morao zaustaviti meč svega 20 sekundi prije kraja.

That's 3⃣ finishes in a row for Michal Michalski!! #KSW58 pic.twitter.com/zDH5JkureC

— KSW (@KSW_MMA) January 30, 2021